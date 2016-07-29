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Забезпечував бойовиків паливом: СБУ викрила «заступника міністра ДНР»

Забезпечував бойовиків паливом: СБУ викрила «заступника міністра ДНР»
За матеріалами контррозвідки слідчі СБУ за погодженням з прокурором заочно повідомили про підозру за участь у терористичній організації одному з колишніх керівників так званої «ДНР».

Контррозвідники встановили, що мешканець Донецька у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань та згодом ватажки терористів призначили його «заступником міністра палива та енергетики ДНР». Інформує пресцентр СБУ.

Перебуваючи на «посаді», зловмисник займався матеріально-технічним забезпеченням бойовиків, організовував постачання пального для військової техніки, яку незаконні збройні формування застосовували у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також він брав участь у налагодженні взаємодії між бандугрупованнями «ЛДНР» і займався популяризацією їх діяльності серед місцевого населення.

Триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранта оголосили у розшук.

Контррозвідка СБУ продовжує системну роботу щодо документування злочинів учасників терористичних організацій і груп для їх притягнення до кримінальної відповідальності.

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Теги: СБУ, контррозвідка, ЛДНР, паливо
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