Через помилки: Міносвіти заявило про кардинальні зміни у відборі шкільних підручників
Сьогодні, 04:33
Міністерство освіти та науки України заявило про перегляд своєї системи експертизи шкільних підручників, після того, як в соцмережах почали обговорювати помилки та неточності у посібниках.
Про це повідомили у пресцентрі МОН.
Зокрема, в міністерстві планують удосконалити нормативну базу про конкурс серед авторів та якість навчання експертів, які відбирають підручники.
Також пропонують підвищити рівень відповідальності видавництв, які за кошти державного бюджету публікують шкільні посібники.
У міністерстві зазначили, що критична ситуація зі шкільними підручниками виникла через те, що автори й видавництва фізично не встигають якісно їх підготувати та відредагувати.
До того ж підручники в Україні впроваджують у шкільній практиці без належної апробації. Під час перевірки матеріалів частина підручника може бути вже у верстці, а частина ㅡ ще у вигляді рукопису.
Вчителі, своєю чергою, мають обирати з десятка підручників з однією назвою у стислі терміни та часто лише за частинами готових текстів.
«Свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників учителями із 20 тисяч до 10 тисяч. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій учителів, але з іншого – заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників», ㅡ зазначили в МОН.
Деякі видавництва, що за державний кошт видають шкільні підручники, також недобросовісно виконували свої зобов'язання. У міністерстві кажуть, що через економію на фахових редакторах та терміновість, вони публікують неякісно вичитані підручники.
«Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них та авторів покладається відповідальність за якість підручників», ㅡ зазначили в МОН.
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Про це повідомили у пресцентрі МОН.
Зокрема, в міністерстві планують удосконалити нормативну базу про конкурс серед авторів та якість навчання експертів, які відбирають підручники.
Також пропонують підвищити рівень відповідальності видавництв, які за кошти державного бюджету публікують шкільні посібники.
У міністерстві зазначили, що критична ситуація зі шкільними підручниками виникла через те, що автори й видавництва фізично не встигають якісно їх підготувати та відредагувати.
До того ж підручники в Україні впроваджують у шкільній практиці без належної апробації. Під час перевірки матеріалів частина підручника може бути вже у верстці, а частина ㅡ ще у вигляді рукопису.
Вчителі, своєю чергою, мають обирати з десятка підручників з однією назвою у стислі терміни та часто лише за частинами готових текстів.
«Свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників учителями із 20 тисяч до 10 тисяч. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій учителів, але з іншого – заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників», ㅡ зазначили в МОН.
Деякі видавництва, що за державний кошт видають шкільні підручники, також недобросовісно виконували свої зобов'язання. У міністерстві кажуть, що через економію на фахових редакторах та терміновість, вони публікують неякісно вичитані підручники.
«Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них та авторів покладається відповідальність за якість підручників», ㅡ зазначили в МОН.
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