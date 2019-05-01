Через помилки: Міносвіти заявило про кардинальні зміни у відборі шкільних підручників





Про це



Зокрема, в міністерстві планують удосконалити нормативну базу про конкурс серед авторів та якість навчання експертів, які відбирають підручники.



Також пропонують підвищити рівень відповідальності видавництв, які за кошти державного бюджету публікують шкільні посібники.



У міністерстві зазначили, що критична ситуація зі шкільними підручниками виникла через те, що автори й видавництва фізично не встигають якісно їх підготувати та відредагувати.



До того ж підручники в Україні впроваджують у шкільній практиці без належної апробації. Під час перевірки матеріалів частина підручника може бути вже у верстці, а частина ㅡ ще у вигляді рукопису.



Вчителі, своєю чергою, мають обирати з десятка підручників з однією назвою у стислі терміни та часто лише за частинами готових текстів.



«Свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників учителями із 20 тисяч до 10 тисяч. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій учителів, але з іншого – заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників», ㅡ зазначили в МОН.



Деякі видавництва, що за державний кошт видають шкільні підручники, також недобросовісно виконували свої зобов'язання. У міністерстві кажуть, що через економію на фахових редакторах та терміновість, вони публікують неякісно вичитані підручники.



«Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них та авторів покладається відповідальність за якість підручників», ㅡ зазначили в МОН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти та науки України заявило про перегляд своєї системи експертизи шкільних підручників, після того, як в соцмережах почали обговорювати помилки та неточності у посібниках.Про це повідомили у пресцентрі МОН.Зокрема, в міністерстві планують удосконалити нормативну базу про конкурс серед авторів та якість навчання експертів, які відбирають підручники.Також пропонують підвищити рівень відповідальності видавництв, які за кошти державного бюджету публікують шкільні посібники.У міністерстві зазначили, що критична ситуація зі шкільними підручниками виникла через те, що автори й видавництва фізично не встигають якісно їх підготувати та відредагувати.До того ж підручники в Україні впроваджують у шкільній практиці без належної апробації. Під час перевірки матеріалів частина підручника може бути вже у верстці, а частина ㅡ ще у вигляді рукопису.Вчителі, своєю чергою, мають обирати з десятка підручників з однією назвою у стислі терміни та часто лише за частинами готових текстів.«Свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників учителями із 20 тисяч до 10 тисяч. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій учителів, але з іншого – заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників», ㅡ зазначили в МОН.Деякі видавництва, що за державний кошт видають шкільні підручники, також недобросовісно виконували свої зобов'язання. У міністерстві кажуть, що через економію на фахових редакторах та терміновість, вони публікують неякісно вичитані підручники.«Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них та авторів покладається відповідальність за якість підручників», ㅡ зазначили в МОН.

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