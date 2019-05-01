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Через помилки: Міносвіти заявило про кардинальні зміни у відборі шкільних підручників

Через помилки: Міносвіти заявило про кардинальні зміни у відборі шкільних підручників
Міністерство освіти та науки України заявило про перегляд своєї системи експертизи шкільних підручників, після того, як в соцмережах почали обговорювати помилки та неточності у посібниках.

Про це повідомили у пресцентрі МОН.

Зокрема, в міністерстві планують удосконалити нормативну базу про конкурс серед авторів та якість навчання експертів, які відбирають підручники.

Також пропонують підвищити рівень відповідальності видавництв, які за кошти державного бюджету публікують шкільні посібники.

У міністерстві зазначили, що критична ситуація зі шкільними підручниками виникла через те, що автори й видавництва фізично не встигають якісно їх підготувати та відредагувати.

До того ж підручники в Україні впроваджують у шкільній практиці без належної апробації. Під час перевірки матеріалів частина підручника може бути вже у верстці, а частина ㅡ ще у вигляді рукопису.

Вчителі, своєю чергою, мають обирати з десятка підручників з однією назвою у стислі терміни та часто лише за частинами готових текстів.

«Свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників учителями із 20 тисяч до 10 тисяч. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій учителів, але з іншого – заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників», ㅡ зазначили в МОН.

Деякі видавництва, що за державний кошт видають шкільні підручники, також недобросовісно виконували свої зобов'язання. У міністерстві кажуть, що через економію на фахових редакторах та терміновість, вони публікують неякісно вичитані підручники.

«Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них та авторів покладається відповідальність за якість підручників», ㅡ зазначили в МОН.

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Теги: підручники, Міністерство освіти, друк, помилки
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