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Євро і долар зросли у ціні: курс валют у Луцьку на 26 листопада

Євро і долар зросли у ціні: курс валют у Луцьку на 26 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.36, а продаж – 28.48.

Євро при купівлі становить – 33.65, продажу – 33.79.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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