Євро і долар зросли у ціні: курс валют у Луцьку на 26 листопада
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.36, а продаж – 28.48.
Євро при купівлі становить – 33.65, продажу – 33.79.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.
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Євро при купівлі становить – 33.65, продажу – 33.79.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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