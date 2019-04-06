За оригінальну маску на «чорну п’яницю» у ТРЦ «ПортCity» дарують 5 тисяч на шопінг*

У ТРЦ «ПортCity» 23 листопада стартував грандіозний розпродаж «чорної п’ятниці», а рпзом із ним – акції та цікаві розіграші.Про це повідомляє адміністрація закладу.Відсьогодні до 27 листопада на відвідувачів чекають знижки до -70%.Окрім цього кожен покупець має можливість виграти 5 000 гривень на шопінг. Для цього потрібно із 23.11. по 27.11. зробити фото у ТРЦ в оригінальній масці та запостити знімок у Facebook та Instagram зі хештегом #безпечний_шопінг.Фото з найбільшою кількістю лайків отримає головний грошовий приз від «ПортCity».