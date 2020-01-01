У місті на Волині вночі горіла котельня у житловому будинку. ФОТО





Інформація про пожежу до рятувальників надійшла 25 листопада о 23:28, - інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.



Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення сталася пожежа у котельні на першому поверсі розміром 3х5.



А вже о 23:49 пожежу ліквідували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на вулиці Лермонтова горів житловий будинок.Інформація про пожежу до рятувальників надійшла 25 листопада о 23:28, - інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення сталася пожежа у котельні на першому поверсі розміром 3х5.А вже о 23:49 пожежу ліквідували.

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