У місті на Волині вночі горіла котельня у житловому будинку. ФОТО
Сьогодні, 09:32
У Нововолинську на вулиці Лермонтова горів житловий будинок.
Інформація про пожежу до рятувальників надійшла 25 листопада о 23:28, - інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.
Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення сталася пожежа у котельні на першому поверсі розміром 3х5.
А вже о 23:49 пожежу ліквідували.
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Інформація про пожежу до рятувальників надійшла 25 листопада о 23:28, - інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.
Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення сталася пожежа у котельні на першому поверсі розміром 3х5.
А вже о 23:49 пожежу ліквідували.
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