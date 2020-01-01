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У місті на Волині вночі горіла котельня у житловому будинку. ФОТО

У місті на Волині вночі горіла котельня у житловому будинку. ФОТО
У Нововолинську на вулиці Лермонтова горів житловий будинок.

Інформація про пожежу до рятувальників надійшла 25 листопада о 23:28, - інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.

Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення сталася пожежа у котельні на першому поверсі розміром 3х5.

А вже о 23:49 пожежу ліквідували.

У місті на Волині вночі горіла котельня у житловому будинку. ФОТО
У місті на Волині вночі горіла котельня у житловому будинку. ФОТО
У місті на Волині вночі горіла котельня у житловому будинку. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, пожежа
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