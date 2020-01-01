Рожищенська районна лікарня робитиме ІФА-тести на коронавірус





Звіт про закупівлю оприлюднили на сервісі публічних закупівель Prozorro 24 листопада, - пише



Комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА обійшовся у 404 550 гривень.



До 27 листопада покупку має доставити підприємиця Гасичак Мар'яна Олександівна.



Довідково: імуноферментний аналіз – це вид аналізу, за допомогою якого виявляють комплекс «антиген – антитіло», який виробляється коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом.



Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенська центральна районна лікарня закупила обладнання для проведення тестів на коронавірус методом імуноферментного аналізу.Звіт про закупівлю оприлюднили на сервісі публічних закупівель Prozorro 24 листопада, - пише Район.Рожище Комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА обійшовся у 404 550 гривень.До 27 листопада покупку має доставити підприємиця Гасичак Мар'яна Олександівна.імуноферментний аналіз – це вид аналізу, за допомогою якого виявляють комплекс «антиген – антитіло», який виробляється коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом.Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.

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