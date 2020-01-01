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Рожищенська районна лікарня робитиме ІФА-тести на коронавірус

Рожищенська районна лікарня робитиме ІФА-тести на коронавірус
Рожищенська центральна районна лікарня закупила обладнання для проведення тестів на коронавірус методом імуноферментного аналізу.

Звіт про закупівлю оприлюднили на сервісі публічних закупівель Prozorro 24 листопада, - пише Район.Рожище.

Комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА обійшовся у 404 550 гривень.

До 27 листопада покупку має доставити підприємиця Гасичак Мар'яна Олександівна.

Довідково: імуноферментний аналіз – це вид аналізу, за допомогою якого виявляють комплекс «антиген – антитіло», який виробляється коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом.

Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.

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Теги: Рожище, лікарня, тести
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