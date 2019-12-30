У Ковелі автівка врізалась у паркан. ВІДЕО
Сьогодні, 10:22
У Ковелі 25 листопада близько 23-ої години на вулиці Міцкевича, 40А, поблизу державної пожежно-рятувальної частини, трапилася аварія.
Про це «Ковель медіа» повідомили очевидці.
Від зіткнення автомобілів, один з них – Audi Q7 – провалив паркан приватного будинку і ледь не перекинулась.
На місці події працювали поліцейські. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.
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Про це «Ковель медіа» повідомили очевидці.
Від зіткнення автомобілів, один з них – Audi Q7 – провалив паркан приватного будинку і ледь не перекинулась.
На місці події працювали поліцейські. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.
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