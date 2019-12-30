У Ковелі автівка врізалась у паркан. ВІДЕО





Про це



Від зіткнення автомобілів, один з них – Audi Q7 – провалив паркан приватного будинку і ледь не перекинулась.



На місці події працювали поліцейські. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 25 листопада близько 23-ої години на вулиці Міцкевича, 40А, поблизу державної пожежно-рятувальної частини, трапилася аварія.Про це «Ковель медіа» повідомили очевидці.Від зіткнення автомобілів, один з них – Audi Q7 – провалив паркан приватного будинку і ледь не перекинулась.На місці події працювали поліцейські. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.

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