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У Ковелі автівка врізалась у паркан. ВІДЕО

У Ковелі автівка врізалась у паркан. ВІДЕО
У Ковелі 25 листопада близько 23-ої години на вулиці Міцкевича, 40А, поблизу державної пожежно-рятувальної частини, трапилася аварія.

Про це «Ковель медіа» повідомили очевидці.

Від зіткнення автомобілів, один з них – Audi Q7 – провалив паркан приватного будинку і ледь не перекинулась.

На місці події працювали поліцейські. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.


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Теги: Ковель, аварія, паркан, авто
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