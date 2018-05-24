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На «Ягодині» затримали авто, яке розшукував Інтерпол

На «Ягодині» затримали авто, яке розшукував Інтерпол
На українсько-польському кордоні затримали автомобіль Nissan, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Автомобіль «Nissan» 2005 року випуску, який перебував у розшуку як викрадений, виявили учора, 25 листопада, прикордонники в пункті пропуску «Ягодин». В ході прикордонного контролю та перевірки по базах даних транспортного засобу, яким на виїзд з України слідував громадянин Польщі, спрацювала база Інтерпол. Програмне забезпечення ідентифікувало автівку з таким VIN-номером як викрадену в РФ.

Про цей випадок прикордонники поінформували чергового Укрбюро Інтерполу та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Нацполіції.

Зазначимо, що з початку цього року співробітники Луцького прикордонного загону під час здійснення заходів контролю в пунктах пропуску виявили 12 викрадених автомобілів.

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Теги: Україна, Польща, РФ, Інтерпол, авто, крадіжка
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