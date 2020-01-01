За минулу добу від ускладнень коронавірусу померло 6 волинян

За останню добу на Волині зареєстрували 390 нових випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє обласний лабораторний центр.Нові випадки хвороби виявили:м. Луцьк – 111,м. Нововолинськ – 20,Володимир-Волинський район – 43,Горохівський район – 22,Іваничівський район – 7,Камінь-Каширський район – 15,Ківерцівський район – 34,Ковельський район –53,Любомльський район – 7,Любешівський район – 5,Луцький район – 30,Маневицький район – 22,Рожищенський район – 6,Старовижівський район – 3,Турійський район – 7,Шацький район – 5.Одужало за добу 356 осіб. Шість випадків хвороби завершилися летально (місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 1, Локачинський район – 1, Луцький район – 1).Загалом станом на 26 листопада в області зареєстрували 22906 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1109 у дітей та 1992 у медичних працівників. Одужало 15248 осіб, з них - 782 дитини та 1518 медичних працівників. 418 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 15 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 5628 (в т. ч. 124 летальних)м. Нововолинськ – 1707 (в т. ч. 38 летальних)Володимир-Волинський район – 2000 (в т. ч. 26 летальних)Горохівський район – 923 (в т. ч. 18 летальних)Іваничівський район – 518 (в т. ч. 15 летальних)Камінь-Каширський район – 860 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 2027 (в т. ч. 24 летальних)Ковельський район – 2103 (в т. ч. 41 летальних)Локачинський район – 366 (в т. ч. 2 летальних)Любомльський район – 572 (в т. ч. 6 летальних)Любешівський район – 821 (в т. ч. 12 летальних)Луцький район – 1957 (в т. ч. 30 летальних)Маневицький район – 1017 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 803 (в т.ч. 17 летальних)Рожищенський район – 536 (в т. ч. 17 летальних)Старовижівський район – 286 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 588 ( в т. ч. 6 летальний)Шацький район – 194 (в т. ч. 5 летальних)Всього з початку року зареєстрували 24675 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 370 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 104905 осіб. За останню добу обстежили 1269 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 58, приватними лабораторіями – 39.Методом ІФА на COVID-19 провели 94 668 обстежень, за останню добу – 941, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 878, приватними лабораторіями – 55.