Сімох волинян оштрафували за порушення умов полювання
Сьогодні, 19:38
На Волині працівники екоінспекції під час рейдів з 23 по 26 листопада виявили 7 порушників полювання. Вони мають сплатити штрафи на суму 3009 гривень.
Так, у Любешівському районі інспектори оштрафували 2 людей, у Володимир-Волинському – одного за статтею 85 частина 1 КУпАП.
У Камінь-Каширському районі виявили трьох порушників полювання.
У Рожищенському районі чоловік сплатить 510 гривень штрафу.
Нагадаємо, згідно законодавства за порушення умов полювання згідно статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.
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Так, у Любешівському районі інспектори оштрафували 2 людей, у Володимир-Волинському – одного за статтею 85 частина 1 КУпАП.
У Камінь-Каширському районі виявили трьох порушників полювання.
У Рожищенському районі чоловік сплатить 510 гривень штрафу.
Нагадаємо, згідно законодавства за порушення умов полювання згідно статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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