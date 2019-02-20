Сімох волинян оштрафували за порушення умов полювання





Так, у Любешівському районі інспектори оштрафували 2 людей, у Володимир-Волинському – одного за статтею 85 частина 1 КУпАП.



У Камінь-Каширському районі виявили трьох порушників полювання.

У Рожищенському районі чоловік сплатить 510 гривень штрафу.



Нагадаємо, згідно законодавства за порушення умов полювання згідно статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині працівники екоінспекції під час рейдів з 23 по 26 листопада виявили 7 порушників полювання. Вони мають сплатити штрафи на суму 3009 гривень.Так, у Любешівському районі інспектори оштрафували 2 людей, у Володимир-Волинському – одного за статтею 85 частина 1 КУпАП.У Камінь-Каширському районі виявили трьох порушників полювання.У Рожищенському районі чоловік сплатить 510 гривень штрафу.Нагадаємо, згідно законодавства за порушення умов полювання згідно статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.

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