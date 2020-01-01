Понад пів сотні волинян, що хворіють на COVID-19, – у реанімації

54 волинянина, що хворіють на коронавірусну інфекцію, на сьогодні перебувають у реанімації.Про це йшлося у четвер, 26 листопада, під час брифінгу в ОДА.Т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров’язазначила, що із 620 людей, котрі перебувають на стаціонарному лікування, 318 знаходяться на кисневій терапії.Зі слів посадовиці, 54 мешканці області із коронавірусом – у реанімації, 10 волинян підключені до апарату ШВЛ.«Перебіг хвороби стає більш агресивним для тих, хто її має. Ми постійно працюємо над збільшенням кількості ліжкомісць із киснем. Так, на 22 листопада було 689 ліжок із киснем, за тиждень додадуть ще 173 кисневі точки. Лікарні забезпечені медикаментами та засобами захисту у повному об’ємі», - зауважила Тимощук.