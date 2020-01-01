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На Волині 21-річний мотоцикліст влетів у легковик, хлопець – у реанімації

На Волині 21-річний мотоцикліст влетів у легковик, хлопець – у реанімації
Вчора, 25 листопада, близько 15 години, в селі Бузаки Камінь-Каширського району зіткнулися мотоцикл Charger та автомобіль Volkswagen.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Попередньо відомо, що 21-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з авто, водієм якого був 39-річний ратнівчанин.

Внаслідок аварії, керманич мотоцикла отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

За фактом автопригоди слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: Камінь-Каширський район, аварія, мотоцикліст
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