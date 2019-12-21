У Польщі охоронець супермаркету жорстоко побив українця, звинувативши його в крадіжці





Скандальний інцидент стався минулого понеділка, 23 листопада, біля магазину “Бєдронка” на вулиці Йоселевича в Кракові, - пoвідoмляє



Зазначається, що охоронець магазину жорстоко побив українця, звинувативши його в крадіжці. Як виявилося пізніше, постраждалий нічого не крав.



Зі слів українця, він прийшов до “Бєдронки” купити подарунок на 15-річчя своєї сестри. За покупки розплатився на безготівковій касі й вийшов з магазину. Дійшов майже до зупинки транспорту, коли його наздогнав охоронець та вдарив по спині й почав хапати за руки.



Після цього охоронець повалив постраждалого на землю та одягнув наручники. При цьому він душив коліном чоловіка, який лежав обличчям в тротуар. Свідками інциденту були перехожі, однак ніхто з них не втрутився.



На прохання постраждалого пояснити, що відбувається, охоронець почав кричати і приснув йому в обличчя газовим балончиком.



Далі постраждалого завели в середину магазину, де виявилося, що він має чек. На місце викликали поліцію. За словами постраждалого, ніхто перед ним не вибачився: ні охоронець, ні керівник магазину.



Пізніше мережа “Бєдронка” висловила жаль з приводу інциденту та повідомила, що охоронець, який безпідставно побив українця, більше не працюватиме в їхніх магазинах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі охоронець магазину побив українця.Скандальний інцидент стався минулого понеділка, 23 листопада, біля магазину “Бєдронка” на вулиці Йоселевича в Кракові, - пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvp.info.Зазначається, що охоронець магазину жорстоко побив українця, звинувативши його в крадіжці. Як виявилося пізніше, постраждалий нічого не крав.Зі слів українця, він прийшов до “Бєдронки” купити подарунок на 15-річчя своєї сестри. За покупки розплатився на безготівковій касі й вийшов з магазину. Дійшов майже до зупинки транспорту, коли його наздогнав охоронець та вдарив по спині й почав хапати за руки.Після цього охоронець повалив постраждалого на землю та одягнув наручники. При цьому він душив коліном чоловіка, який лежав обличчям в тротуар. Свідками інциденту були перехожі, однак ніхто з них не втрутився.На прохання постраждалого пояснити, що відбувається, охоронець почав кричати і приснув йому в обличчя газовим балончиком.Далі постраждалого завели в середину магазину, де виявилося, що він має чек. На місце викликали поліцію. За словами постраждалого, ніхто перед ним не вибачився: ні охоронець, ні керівник магазину.Пізніше мережа “Бєдронка” висловила жаль з приводу інциденту та повідомила, що охоронець, який безпідставно побив українця, більше не працюватиме в їхніх магазинах.

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