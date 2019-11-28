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Україна підписала безвіз з острівною державою в Карибському басейні

Україна підписала безвіз з острівною державою в Карибському басейні
Україна тепер має безвіз з острівною державою в Карибському басейні Сент-Вінсент і Гренадини. Дипломатичні стосунки з нею встановили лише у 2019 році.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає "Громадське".

Він назвав запуск безвізу «швидкою дипломатичною перемогою». Угоду підписали 25 листопада з верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадин у Великій Британії Ценіо Люїсом.

Тепер українці та громадяни Сент-Вінсента і Гренадину зможуть їздити один до одного в гості на термін до 90 днів протягом 180 днів.

«Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців», — переконаний Пристайко.

Зазначимо, йдеться про Співдружність націй, до якої входить Сент-Вінсент і Гренадини, а також Австралія, Канада і Велика Британія. Загалом 53 незалежні держави, які колись буди частиною Британської імперії.

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Теги: безвіз, Україна, острівна держава
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