У МОЗ розповіли, чи потрібна вакцинація тим, хто перехворів на коронавірус
Сьогодні, 12:34
Вакцина від коронавірусу, коли вона потрапить до України, знадобиться навіть тим, хто вже перехворів на це захворювання.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, Україна розраховує отримати вакцину в рамках міжнародної ініціативи COVAX.
"До 7 грудня ми повинні з ними всіма підписати всі технічні документи для отримання вакцини за цим механізмом, це 8 млн доз. Крім того, є переговори з іншими компаніями, вони йдуть кожен день. Кожен день я проводжу наради, і є відповідна динаміка руху з іншими компаніями, у яких ми збираємося купувати вакцину. Є різні терміни поставки, все це буде в 2021 році", - розповів він.
Пояснюючи, навіщо вакцина потрібна тим, хто вже перехворів, міністр розповів про антитіла.
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Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, Україна розраховує отримати вакцину в рамках міжнародної ініціативи COVAX.
"До 7 грудня ми повинні з ними всіма підписати всі технічні документи для отримання вакцини за цим механізмом, це 8 млн доз. Крім того, є переговори з іншими компаніями, вони йдуть кожен день. Кожен день я проводжу наради, і є відповідна динаміка руху з іншими компаніями, у яких ми збираємося купувати вакцину. Є різні терміни поставки, все це буде в 2021 році", - розповів він.
Пояснюючи, навіщо вакцина потрібна тим, хто вже перехворів, міністр розповів про антитіла.
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