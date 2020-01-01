У МОЗ розповіли, чи потрібна вакцинація тим, хто перехворів на коронавірус





Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу



За його словами, Україна розраховує отримати вакцину в рамках міжнародної ініціативи COVAX.



"До 7 грудня ми повинні з ними всіма підписати всі технічні документи для отримання вакцини за цим механізмом, це 8 млн доз. Крім того, є переговори з іншими компаніями, вони йдуть кожен день. Кожен день я проводжу наради, і є відповідна динаміка руху з іншими компаніями, у яких ми збираємося купувати вакцину. Є різні терміни поставки, все це буде в 2021 році", - розповів він.



Пояснюючи, навіщо вакцина потрібна тим, хто вже перехворів, міністр розповів про антитіла.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакцина від коронавірусу, коли вона потрапить до України, знадобиться навіть тим, хто вже перехворів на це захворювання.Про це розповів міністр охорони здоров'яв ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, Україна розраховує отримати вакцину в рамках міжнародної ініціативи COVAX."До 7 грудня ми повинні з ними всіма підписати всі технічні документи для отримання вакцини за цим механізмом, це 8 млн доз. Крім того, є переговори з іншими компаніями, вони йдуть кожен день. Кожен день я проводжу наради, і є відповідна динаміка руху з іншими компаніями, у яких ми збираємося купувати вакцину. Є різні терміни поставки, все це буде в 2021 році", - розповів він.Пояснюючи, навіщо вакцина потрібна тим, хто вже перехворів, міністр розповів про антитіла.

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