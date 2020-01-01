«Повертайтеся живими!»: учні волинської школи передали бійцям на Схід теплий одяг та продукти харчування





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Із побажаннями:"Нехай Господь єднає Україну в мирі, злагоді й Ангели оберігають Вас від небезпеки та повертають живими додому з перемогою" на фронт підготували посилки. Їх передали через волонтерів. У коробках – теплий одяг, продукти харчування, листи, малюнки, сповнені вдячністю, щирістю, розумінням і любов’ю.



Ковельчани сподіваються, що допомога стане у нагоді воїнам, зігріє їхні душі родинним теплом, а дитячі роботи стануть оберегами для захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заклад загальної середньої освіти №8, що у Ковелі, організували благодійну акцію "Повертайтесь живими!". У ній взяли участь учні, педагогічний та батьківський колективи.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради Із побажаннями:"Нехай Господь єднає Україну в мирі, злагоді й Ангели оберігають Вас від небезпеки та повертають живими додому з перемогою" на фронт підготували посилки. Їх передали через волонтерів. У коробках – теплий одяг, продукти харчування, листи, малюнки, сповнені вдячністю, щирістю, розумінням і любов’ю.Ковельчани сподіваються, що допомога стане у нагоді воїнам, зігріє їхні душі родинним теплом, а дитячі роботи стануть оберегами для захисників.

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