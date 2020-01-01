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На «Ягодині» у бусі знайшли незаконну партію ножів на 750 тисяч гривень

На «Ягодині» у бусі знайшли незаконну партію ножів на 750 тисяч гривень
У пункті пропуску «Ягодин» виявили невідповідність задекларованого товару з партією ножів на суму понад 750 тисяч гривень.

Зазначається, що до митного контролю митникам подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались ножі та пристосування для їх заточування загальною вартістю 3020 доларів, - пише Волинська митниця Держмитслужби.

Під час огляду встановили розбіжності щодо кількості товарів та їй найменувань.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю понад 750 тисяч гривень вилучили до рішення суду.
На «Ягодині» у бусі знайшли незаконну партію ножів на 750 тисяч гривень
На «Ягодині» у бусі знайшли незаконну партію ножів на 750 тисяч гривень
На «Ягодині» у бусі знайшли незаконну партію ножів на 750 тисяч гривень

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Теги: ножі, митники, партія
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Коментарі 1
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Загалом - це пристрій для заточування ножів, а не ножі. З точки зору закону це різні речі. За ножі можливо ще й термін отримати, якщо це холодна зброя.
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