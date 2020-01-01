Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 27 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" Кіоск №8 вул. Устилузька, ФОП Кублій Анатолій Іванович "Продмаг" вул.Устилузька 85П м. Володимир-Волинський вул.Лепкого, вул.Антоновича, вул.Устилузька 100, 102, 104, 1081. 09:00 – 17:00м. Горохів:вул. Берестецька2. 10:00 – 12:00ФОП Марищук В.ОСФГ "ГАІК"м.Горохіввул.Паркова1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-145 09:30 – 15:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького, вул.Горького2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від.КТП-207 09:30 – 15:30 с.Древині вул.Молодіжна3. ЩТП-116 13:00—16:00 с.Волиця Колонівська вул.Центральна4. ЩТП-136 10:00—13:00 с.Заболотці вул.Лугова,Гагаріна5. КТП-257 10:00—16:00 с.Шахтарське вул.Нововолинська6 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-25 09:30-15:30 с.Заболотці вул.Молодіжна,Уткіна,І.Франка1. 10:00-16:00c.Піщане, вул. Центральна, І. Франка, Федорова, Степана Оліферчука.1. 9:00-16:00ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки2 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-16:00ТзОВ "Волиньплемптиця"СГ ТОВ "Серпанок"с.Борохіввул.Галаса,вул. Мирувул.М.Салюк,вул.Луцька,1.9:00-17:00Філія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"СФ господарство "Мислина", Дубівська сільська рада, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП ПанасюкР.П, Церква святого Симеона Стовпника, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР, ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" , ФОП Сонько С.ОФОП Дацюк Л.С, Релігійна громада Свт.Василія Великого, Української православної церквиФОП Миронюк Т.Сс.Облапи1. 9:00-16:00Козлівська с/рФОП Ковальчук О. П. с. Твориничі вул. Миру, вул. Центральна, вул. Набережна2. 9:30-16:00с. Крухиничі1. 13:30-17:00Бібліотека вв-2Музей вв-2Дитячий садок №2Поліклініка СБвул. Будівельників, 11 вв-22. 09:00-17:00Луцький міський-районний суд, Книгаторг, Магазин Взуття, Трикотажний цех, Стелз, Бугалтерія школи, ЖЕК №1, ВТТ Харчовик, Управління коммунального господарства, ПФ Текс медіа, Кіоск Волиньтабак, Приват банк, Кав’ярня Цукерня, Центр туристичної інформації та послуг Вул. Л. Українки, 1-23Вул. Б. Хмельницького ( частково)Вул. Романюка, 9Вул. С. Левчанівської, 1-5, 2Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 – 17:00Побут, Магазин, Школа с. Біличі2. 9:00 – 17:00Побут, м. Любомль вул. Шевченка, Брестська, Вишнева.3 ПЛ-10 Л26-11 від ВН-243 до ВН-336, 109, КР-28 (КТП-224) 9:00 – 17:00 Побут. ТОВ "Будівельник", Шацький районний центр зайнятості, Відділ статистики, Адміністрація, Приватне підприємство "Архітектурна майстерня", Рибцех смт. Шацьк вул.: Нова, 50р.Перемоги4 КТП-30, 35, 37 (почергово) 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Головне5 ПЛ-10 Л26-07 від ЛР-117 до ВН-197 9:00 – 17:00 Очисні споруди, Електро котельня (Лісова Пісня) смт. Шацьк с. Гаївка (Лісова Пісня)Любешівський район1. 10-00 - 17:00Хлібокомбінат, магазин смт. Любешів вул. Свободи, Гагаріна1. 12:00-16:00КТП-73, с. Костюхнівка - ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС". КТП-74 - ФОП Колбун Валентина Захарівна (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).ЗТП-76 - ФОП Терещук В.Я. (пилорама), ФОП Сидорчук Сергій Ігорович (столярний цех).КТП-218 – АВМ. КТП-243 - ФОП Швець Ю.В. (пилорама). КТП-295 - ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада , Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-400 - Костюхнівська сільська рада (дит.садок). КТП-473 - Центр Діалогу (молодіжний центр).1. 08:30-17:00м.Нововолинськвул Любелі 1,вул Гастело 2вул Шахтарська 32,34,57,59вул Тиха,12. ПЛ-0.4кВ Л-14 ТП-46 8:30-17:00 Дім Молитви м.Нововолинськвул.Героїв Крут, 4-34, вул.Ломоносова, 7-11,6-10, вул.Кисиля, 1-3а,2-12Вимкнень споживачів не запланованоПЛ-10кВ Л18-099:00-17:00 с.Оленівка (повністю)с.Топільно (повністю) с.Оленівка (повністю)с.Топільно (повністю)2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)ПЛ-10кВ Л30-039:00-17:00 с. Рудня (пилорама),(овочесховище)с. Ольганівка (повністю)с. Ольганівка (повністю)4 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю)Рожище "ДП"Волиньавтодор",ТзОВ"Хеліос" с.Дмитрівка (повністю)1. 09:00-16:00с. Буциньвул Федорова1 ПЛ-0,4кВКТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна2 ПЛ-0,4кВКТП-314 10:00-12:00 ТРСТ-магазин, клуб, ДКУ с.Волиця вул.Річкова3 ПЛ-0,4кВКТП-215 13:00-15:00 ТзОВ «Турія» с.м.т.Турійськ вул.Ставецька4 ПЛ-0,4кВКТП-154 10:00-15:30 ФОП Заколодежна – магазин, дит.садок, клуб, ФАП, церква, СВК «Батьківщина»- контора с. Чорніїв5 ПЛ-0,4кВКТП-102 Л-2 10:00-15:30 с.Луків вул.Миру, Шевченка