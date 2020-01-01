Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 27 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" Кіоск №8 вул. Устилузька, ФОП Кублій Анатолій Іванович "Продмаг" вул.Устилузька 85П м. Володимир-Волинський вул.Лепкого, вул.Антоновича, вул.Устилузька 100, 102, 104, 108
Горохівський район
1. 09:00 – 17:00
м. Горохів:
вул. Берестецька
2. 10:00 – 12:00
ФОП Марищук В.О
СФГ "ГАІК"
м.Горохів
вул.Паркова
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-145 09:30 – 15:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького, вул.Горького
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від.КТП-207 09:30 – 15:30 с.Древині вул.Молодіжна
3. ЩТП-116 13:00—16:00 с.Волиця Колонівська вул.Центральна
4. ЩТП-136 10:00—13:00 с.Заболотці вул.Лугова,Гагаріна
5. КТП-257 10:00—16:00 с.Шахтарське вул.Нововолинська
6 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-25 09:30-15:30 с.Заболотці вул.Молодіжна,Уткіна,І.Франка
Камінь-Каширський район
1. 10:00-16:00
c.Піщане, вул. Центральна, І. Франка, Федорова, Степана Оліферчука.
Ківерцівський район
1. 9:00-16:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-16:00
ТзОВ "Волиньплемптиця"
СГ ТОВ "Серпанок"
с.Борохів
вул.Галаса,
вул. Миру
вул.М.Салюк,
вул.Луцька,
Ковельський район
1.9:00-17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"
СФ господарство "Мислина", Дубівська сільська рада, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП ПанасюкР.П, Церква святого Симеона Стовпника, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР, ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" , ФОП Сонько С.О
ФОП Дацюк Л.С, Релігійна громада Свт.Василія Великого, Української православної церкви
ФОП Миронюк Т.С
с.Облапи
Локачинський район
1. 9:00-16:00
Козлівська с/р
ФОП Ковальчук О. П. с. Твориничі вул. Миру, вул. Центральна, вул. Набережна
2. 9:30-16:00
с. Крухиничі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Бібліотека вв-2
Музей вв-2
Дитячий садок №2
Поліклініка СБ
вул. Будівельників, 11 вв-2
2. 09:00-17:00
Луцький міський-районний суд, Книгаторг, Магазин Взуття, Трикотажний цех, Стелз, Бугалтерія школи, ЖЕК №1, ВТТ Харчовик, Управління коммунального господарства, ПФ Текс медіа, Кіоск Волиньтабак, Приват банк, Кав’ярня Цукерня, Центр туристичної інформації та послуг Вул. Л. Українки, 1-23
Вул. Б. Хмельницького ( частково)
Вул. Романюка, 9
Вул. С. Левчанівської, 1-5, 2
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут, Магазин, Школа с. Біличі
2. 9:00 – 17:00
Побут, м. Любомль вул. Шевченка, Брестська, Вишнева.
3 ПЛ-10 Л26-11 від ВН-243 до ВН-336, 109, КР-28 (КТП-224) 9:00 – 17:00 Побут. ТОВ "Будівельник", Шацький районний центр зайнятості, Відділ статистики, Адміністрація, Приватне підприємство "Архітектурна майстерня", Рибцех смт. Шацьк вул.: Нова, 50р.Перемоги
4 КТП-30, 35, 37 (почергово) 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Головне
5 ПЛ-10 Л26-07 від ЛР-117 до ВН-197 9:00 – 17:00 Очисні споруди, Електро котельня (Лісова Пісня) смт. Шацьк с. Гаївка (Лісова Пісня)
Любешівський район
1. 10-00 - 17:00
Хлібокомбінат, магазин смт. Любешів вул. Свободи, Гагаріна
Маневицький район
1. 12:00-16:00
КТП-73, с. Костюхнівка - ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС". КТП-74 - ФОП Колбун Валентина Захарівна (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
ЗТП-76 - ФОП Терещук В.Я. (пилорама), ФОП Сидорчук Сергій Ігорович (столярний цех).
КТП-218 – АВМ. КТП-243 - ФОП Швець Ю.В. (пилорама). КТП-295 - ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада , Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-400 - Костюхнівська сільська рада (дит.садок). КТП-473 - Центр Діалогу (молодіжний центр).
місто Нововолинськ
1. 08:30-17:00
м.Нововолинськ
вул Любелі 1,вул Гастело 2
вул Шахтарська 32,34,57,59
вул Тиха,1
2. ПЛ-0.4кВ Л-14 ТП-46 8:30-17:00 Дім Молитви м.Нововолинськ
вул.Героїв Крут, 4-34, вул.Ломоносова, 7-11,6-10, вул.Кисиля, 1-3а,2-12
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1
ПЛ-10кВ Л18-09
9:00-17:00 с.Оленівка (повністю)
с.Топільно (повністю) с.Оленівка (повністю)
с.Топільно (повністю)
2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
3
ПЛ-10кВ Л30-03
9:00-17:00 с. Рудня (пилорама),(овочесховище)
с. Ольганівка (повністю)
с. Ольганівка (повністю)
4 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю)
Рожище "ДП"Волиньавтодор",ТзОВ"Хеліос" с.Дмитрівка (повністю)
Старовижівський район
1. 09:00-16:00
с. Буцинь
вул Федорова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-314 10:00-12:00 ТРСТ-магазин, клуб, ДКУ с.Волиця вул.Річкова
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-215 13:00-15:00 ТзОВ «Турія» с.м.т.Турійськ вул.Ставецька
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-15:30 ФОП Заколодежна – магазин, дит.садок, клуб, ФАП, церква, СВК «Батьківщина»- контора с. Чорніїв
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-102 Л-2 10:00-15:30 с.Луків вул.Миру, Шевченка
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" Кіоск №8 вул. Устилузька, ФОП Кублій Анатолій Іванович "Продмаг" вул.Устилузька 85П м. Володимир-Волинський вул.Лепкого, вул.Антоновича, вул.Устилузька 100, 102, 104, 108
Горохівський район
1. 09:00 – 17:00
м. Горохів:
вул. Берестецька
2. 10:00 – 12:00
ФОП Марищук В.О
СФГ "ГАІК"
м.Горохів
вул.Паркова
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-145 09:30 – 15:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького, вул.Горького
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від.КТП-207 09:30 – 15:30 с.Древині вул.Молодіжна
3. ЩТП-116 13:00—16:00 с.Волиця Колонівська вул.Центральна
4. ЩТП-136 10:00—13:00 с.Заболотці вул.Лугова,Гагаріна
5. КТП-257 10:00—16:00 с.Шахтарське вул.Нововолинська
6 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-25 09:30-15:30 с.Заболотці вул.Молодіжна,Уткіна,І.Франка
Камінь-Каширський район
1. 10:00-16:00
c.Піщане, вул. Центральна, І. Франка, Федорова, Степана Оліферчука.
Ківерцівський район
1. 9:00-16:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-16:00
ТзОВ "Волиньплемптиця"
СГ ТОВ "Серпанок"
с.Борохів
вул.Галаса,
вул. Миру
вул.М.Салюк,
вул.Луцька,
Ковельський район
1.9:00-17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"
СФ господарство "Мислина", Дубівська сільська рада, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП ПанасюкР.П, Церква святого Симеона Стовпника, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР, ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" , ФОП Сонько С.О
ФОП Дацюк Л.С, Релігійна громада Свт.Василія Великого, Української православної церкви
ФОП Миронюк Т.С
с.Облапи
Локачинський район
1. 9:00-16:00
Козлівська с/р
ФОП Ковальчук О. П. с. Твориничі вул. Миру, вул. Центральна, вул. Набережна
2. 9:30-16:00
с. Крухиничі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Бібліотека вв-2
Музей вв-2
Дитячий садок №2
Поліклініка СБ
вул. Будівельників, 11 вв-2
2. 09:00-17:00
Луцький міський-районний суд, Книгаторг, Магазин Взуття, Трикотажний цех, Стелз, Бугалтерія школи, ЖЕК №1, ВТТ Харчовик, Управління коммунального господарства, ПФ Текс медіа, Кіоск Волиньтабак, Приват банк, Кав’ярня Цукерня, Центр туристичної інформації та послуг Вул. Л. Українки, 1-23
Вул. Б. Хмельницького ( частково)
Вул. Романюка, 9
Вул. С. Левчанівської, 1-5, 2
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут, Магазин, Школа с. Біличі
2. 9:00 – 17:00
Побут, м. Любомль вул. Шевченка, Брестська, Вишнева.
3 ПЛ-10 Л26-11 від ВН-243 до ВН-336, 109, КР-28 (КТП-224) 9:00 – 17:00 Побут. ТОВ "Будівельник", Шацький районний центр зайнятості, Відділ статистики, Адміністрація, Приватне підприємство "Архітектурна майстерня", Рибцех смт. Шацьк вул.: Нова, 50р.Перемоги
4 КТП-30, 35, 37 (почергово) 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Головне
5 ПЛ-10 Л26-07 від ЛР-117 до ВН-197 9:00 – 17:00 Очисні споруди, Електро котельня (Лісова Пісня) смт. Шацьк с. Гаївка (Лісова Пісня)
Любешівський район
1. 10-00 - 17:00
Хлібокомбінат, магазин смт. Любешів вул. Свободи, Гагаріна
Маневицький район
1. 12:00-16:00
КТП-73, с. Костюхнівка - ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС". КТП-74 - ФОП Колбун Валентина Захарівна (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
ЗТП-76 - ФОП Терещук В.Я. (пилорама), ФОП Сидорчук Сергій Ігорович (столярний цех).
КТП-218 – АВМ. КТП-243 - ФОП Швець Ю.В. (пилорама). КТП-295 - ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада , Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-400 - Костюхнівська сільська рада (дит.садок). КТП-473 - Центр Діалогу (молодіжний центр).
місто Нововолинськ
1. 08:30-17:00
м.Нововолинськ
вул Любелі 1,вул Гастело 2
вул Шахтарська 32,34,57,59
вул Тиха,1
2. ПЛ-0.4кВ Л-14 ТП-46 8:30-17:00 Дім Молитви м.Нововолинськ
вул.Героїв Крут, 4-34, вул.Ломоносова, 7-11,6-10, вул.Кисиля, 1-3а,2-12
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1
ПЛ-10кВ Л18-09
9:00-17:00 с.Оленівка (повністю)
с.Топільно (повністю) с.Оленівка (повністю)
с.Топільно (повністю)
2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
3
ПЛ-10кВ Л30-03
9:00-17:00 с. Рудня (пилорама),(овочесховище)
с. Ольганівка (повністю)
с. Ольганівка (повністю)
4 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю)
Рожище "ДП"Волиньавтодор",ТзОВ"Хеліос" с.Дмитрівка (повністю)
Старовижівський район
1. 09:00-16:00
с. Буцинь
вул Федорова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-314 10:00-12:00 ТРСТ-магазин, клуб, ДКУ с.Волиця вул.Річкова
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-215 13:00-15:00 ТзОВ «Турія» с.м.т.Турійськ вул.Ставецька
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-15:30 ФОП Заколодежна – магазин, дит.садок, клуб, ФАП, церква, СВК «Батьківщина»- контора с. Чорніїв
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-102 Л-2 10:00-15:30 с.Луків вул.Миру, Шевченка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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