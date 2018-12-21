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Поліцейські здійснили мрію 8-річного хлопчика з Рівненщини. ВІДЕО

Поліцейські здійснили мрію 8-річного хлопчика з Рівненщини. ВІДЕО
Восьмирічний Владик із села Калинівка, що на Кореччині, завжди чекає зустрічі із ювенальними поліцейськими у школі. Окрім того, не раз серед однолітків та вчителів говорив про те, що найбільше мріє посидіти та побачити, що є в службовому авто.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.

Про бажання хлопчика інспектору ювенальної превенції Анастасії Федичканич розказала директорка тамтешнього навчального закладу Тетяна Ольшанська. Поїздку до школи запланували вже наступного дня.

Радості восьмирічного Владика не було меж, коли на подвір’ї школи на нього чекали друзі та поліцейська автівка. Діти із захопленням фотографувались із поліцейськими, сиділи за кермом, оглядали технічні засоби, якими користуються правоохоронці.

Окрім того, під час зустрічі з дітками, поліцейські вкотре закликали та наголосили на дотриманні карантинних обмежень та не забули повторити й правила дорожнього руху.



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Теги: дитяча мрія, Рівненщина, поліцейські
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