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У Нововолинську бус збив велосипедиста

У Нововолинську бус збив велосипедиста
У Нововолинську на вулиці Героїв АТО біля Центрального ринку трапилась аварія.

Автопригода сталась 26-го листопада в обідню пору, - пише БУГ.

Бус Volkswagen об’їжджав поліцейську автівку, що зупинилась, та збив велосипедиста. Як зазначають очевидці, велосипедист з’явився миттєво, ймовірно, хотів перебратись на іншу сторону дороги.


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Теги: Нововолинськ, аварія, бус
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