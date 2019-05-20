У Нововолинську бус збив велосипедиста
Сьогодні, 13:40
У Нововолинську на вулиці Героїв АТО біля Центрального ринку трапилась аварія.
Автопригода сталась 26-го листопада в обідню пору, - пише БУГ.
Бус Volkswagen об’їжджав поліцейську автівку, що зупинилась, та збив велосипедиста. Як зазначають очевидці, велосипедист з’явився миттєво, ймовірно, хотів перебратись на іншу сторону дороги.
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Автопригода сталась 26-го листопада в обідню пору, - пише БУГ.
Бус Volkswagen об’їжджав поліцейську автівку, що зупинилась, та збив велосипедиста. Як зазначають очевидці, велосипедист з’явився миттєво, ймовірно, хотів перебратись на іншу сторону дороги.
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