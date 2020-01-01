Троє жителів Луцька у соцмережі продавали неіснуючий жіночий одяг
Сьогодні, 14:35
Кіберполіція викрила інтернет-торговців неіснуючими товарами.
Зазначається, що п’ятеро фігурантів з різних областей України продавали в мережі Інтернет неіснуючі товари. Зловмисники вимагали від покупців передплату, а після одержання грошей – зникали. Таким чином правопорушники ошукали понад 120 громадян, - інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Так, троє жителів Луцька у соцмережі пропонували до купівлі неіснуючий жіночий одяг. У Запоріжжі кіберполіцейські викрили місцевого жителя, який створив власний вебсайт, де ошукував покупців під приводом продажу меблів. Мешканець Львова розміщував оголошення про продаж неіснуючих товарів у групових-тематичних чатах в месенджерах. Чоловік пропонував до купівлі кросівки за значно заниженими цінами. Таку вартість аргументував тим, що він є «оптовим постачальником».
В усіх випадках зловмисники вимагали від покупців повну або часткову передплату на картки. Після отримання грошей, фігуранти блокували клієнтів та не виконували своїх зобов’язань.
За попередніми підрахунками, зловмисники ошукали понад 120 покупців. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад пів мільйона гривень.
В оселях фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися у злочинній діяльності.
За всіма фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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Зазначається, що п’ятеро фігурантів з різних областей України продавали в мережі Інтернет неіснуючі товари. Зловмисники вимагали від покупців передплату, а після одержання грошей – зникали. Таким чином правопорушники ошукали понад 120 громадян, - інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Так, троє жителів Луцька у соцмережі пропонували до купівлі неіснуючий жіночий одяг. У Запоріжжі кіберполіцейські викрили місцевого жителя, який створив власний вебсайт, де ошукував покупців під приводом продажу меблів. Мешканець Львова розміщував оголошення про продаж неіснуючих товарів у групових-тематичних чатах в месенджерах. Чоловік пропонував до купівлі кросівки за значно заниженими цінами. Таку вартість аргументував тим, що він є «оптовим постачальником».
В усіх випадках зловмисники вимагали від покупців повну або часткову передплату на картки. Після отримання грошей, фігуранти блокували клієнтів та не виконували своїх зобов’язань.
За попередніми підрахунками, зловмисники ошукали понад 120 покупців. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад пів мільйона гривень.
В оселях фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися у злочинній діяльності.
За всіма фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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