На Волині екоінспектори витягли з водосховища браконьєрські сітки





Перевірку проводили на території Мар'янівського водосховища та на території орнітогологічного заказника місцевого значення “Чаруків”, - інформує пресслужба екологічної інспекції у Волинській області.



Іспектори вилучили три безгосподарські браконьєрські риболовні сітки загальною довжиною 300 метрів. Рибу з сіток випустили у водойму.

Порушників встановити не вдалось.

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