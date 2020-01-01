На Волині екоінспектори витягли з водосховища браконьєрські сітки
Сьогодні, 15:19
У Горохівському районі працівники екологічної інспекції провели рейд.
Перевірку проводили на території Мар'янівського водосховища та на території орнітогологічного заказника місцевого значення “Чаруків”, - інформує пресслужба екологічної інспекції у Волинській області.
Іспектори вилучили три безгосподарські браконьєрські риболовні сітки загальною довжиною 300 метрів. Рибу з сіток випустили у водойму.
Порушників встановити не вдалось.
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Перевірку проводили на території Мар'янівського водосховища та на території орнітогологічного заказника місцевого значення “Чаруків”, - інформує пресслужба екологічної інспекції у Волинській області.
Іспектори вилучили три безгосподарські браконьєрські риболовні сітки загальною довжиною 300 метрів. Рибу з сіток випустили у водойму.
Порушників встановити не вдалось.
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