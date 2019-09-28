Арештували волинянина, який ножем порізав колишню дружину





Нагадаємо, що увечері 23 листопада 2020 року чоловік, який уже був засуджений за домашнє насильство, у селі Мельники Шацького району ударив жінку ножем в живіт, - інформує пресслужба обласної прокуратури.



Потерпілу госпіталізували.



Чоловіку повідомили про підозру у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України) та найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.



Довідково: санкцією ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 48-річному волинянину, який встромив ножа колишній дружині , суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Нагадаємо, що увечері 23 листопада 2020 року чоловік, який уже був засуджений за домашнє насильство, у селі Мельники Шацького району ударив жінку ножем в живіт, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Потерпілу госпіталізували.Чоловіку повідомили про підозру у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України) та найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.санкцією ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

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