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Арештували волинянина, який ножем порізав колишню дружину

Арештували волинянина, який ножем порізав колишню дружину
48-річному волинянину, який встромив ножа колишній дружині, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що увечері 23 листопада 2020 року чоловік, який уже був засуджений за домашнє насильство, у селі Мельники Шацького району ударив жінку ножем в живіт, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Потерпілу госпіталізували.

Чоловіку повідомили про підозру у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України) та найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

Довідково: санкцією ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.


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Теги: ніж, волинянин, різанина
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