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Волинянин, який нелегально переправив іноземців у Польщу, сяде у тюрму на 7 років

Волинянин, який нелегально переправив іноземців у Польщу, сяде у тюрму на 7 років
Волинянин, який організував незаконне переправлення двох громадян Туреччини у Польщу, таки перебуватиме сім років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

15 вересня 2019 року 27-річний уродженець Узбекистану організував переправлення двох громадян Туреччини у Республіку Польща поза пунктами пропуску, узявши з кожного з них за це 1000 євро.

Обох нелегалів вночі 16 вересня 2019 затримали неподалік кордону у Польщі. Невдовзі правоохоронці затримали і організатора їхнього переправлення у Євросоюз.

Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні цього злочину і призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте обвинувачений не погодився із вироком суду та оскаржив його у апеляційному порядку.

Дослухавшись до доводів прокурорів, Волинський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін, відтак молодик сім років відбуватиме покарання за ґратами.

Фото ілюстративне

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Теги: Польща, тюрма, кордон, нелегали
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