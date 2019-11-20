Волинянин, який нелегально переправив іноземців у Польщу, сяде у тюрму на 7 років
Сьогодні, 15:45
Волинянин, який організував незаконне переправлення двох громадян Туреччини у Польщу, таки перебуватиме сім років за ґратами.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
15 вересня 2019 року 27-річний уродженець Узбекистану організував переправлення двох громадян Туреччини у Республіку Польща поза пунктами пропуску, узявши з кожного з них за це 1000 євро.
Обох нелегалів вночі 16 вересня 2019 затримали неподалік кордону у Польщі. Невдовзі правоохоронці затримали і організатора їхнього переправлення у Євросоюз.
Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні цього злочину і призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте обвинувачений не погодився із вироком суду та оскаржив його у апеляційному порядку.
Дослухавшись до доводів прокурорів, Волинський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін, відтак молодик сім років відбуватиме покарання за ґратами.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
15 вересня 2019 року 27-річний уродженець Узбекистану організував переправлення двох громадян Туреччини у Республіку Польща поза пунктами пропуску, узявши з кожного з них за це 1000 євро.
Обох нелегалів вночі 16 вересня 2019 затримали неподалік кордону у Польщі. Невдовзі правоохоронці затримали і організатора їхнього переправлення у Євросоюз.
Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні цього злочину і призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте обвинувачений не погодився із вироком суду та оскаржив його у апеляційному порядку.
Дослухавшись до доводів прокурорів, Волинський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін, відтак молодик сім років відбуватиме покарання за ґратами.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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