У Луцьку ромка вбігла у квартиру до бабусі та викрала у неї гаманець з грішми
Сьогодні, 15:50
Жінка ромської національності посеред білого дня в Луцьку обікрала бабусю в її домі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Із їхніх слів, ромка обікрала пенсіонерку, яка мешкає в будинку на вулиці Гнідавській, 38, проникши в її помешкання. Інцидент трапився сьогодні, 26 листопада.
Про крадіжку повідомили працівників поліції.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини злочину.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в області, такий випадок дійсно мав місце.
«До квартири заявниці, 1942 року народження, невідома жінка подзвонила в двері та представилась працівницею Пенсійного фонду. Потому зайшла в квартиру, запитала, чи є ще хтось у помешканні, збила з ніг потерпілу, пішла на кухню, забрала зі столу гаманець, в якому було 500 гривень, і втекла», – розповіли в поліції.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Із їхніх слів, ромка обікрала пенсіонерку, яка мешкає в будинку на вулиці Гнідавській, 38, проникши в її помешкання. Інцидент трапився сьогодні, 26 листопада.
Про крадіжку повідомили працівників поліції.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини злочину.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в області, такий випадок дійсно мав місце.
«До квартири заявниці, 1942 року народження, невідома жінка подзвонила в двері та представилась працівницею Пенсійного фонду. Потому зайшла в квартиру, запитала, чи є ще хтось у помешканні, збила з ніг потерпілу, пішла на кухню, забрала зі столу гаманець, в якому було 500 гривень, і втекла», – розповіли в поліції.
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Коментарі 1
Завдяки поліції і так званим муніципалам це циганське чорноття знахабніло до краю. Зустрічають маршрутні автобуси з села, де їдуть лохи з горіхами, беруть горіхи і тут же продають дорожче в донецько-московські машини. Тобто, таким чином дають заробляти цій гидоті. По ринку ходять без масок, від них смердить лайном, розносять хвороби, і нікому це не цікаво. А муніципали з водіїв збивають грошенята.
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