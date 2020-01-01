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У Луцьку ромка вбігла у квартиру до бабусі та викрала у неї гаманець з грішми

У Луцьку ромка вбігла у квартиру до бабусі та викрала у неї гаманець з грішми
Жінка ромської національності посеред білого дня в Луцьку обікрала бабусю в її домі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Із їхніх слів, ромка обікрала пенсіонерку, яка мешкає в будинку на вулиці Гнідавській, 38, проникши в її помешкання. Інцидент трапився сьогодні, 26 листопада.

Про крадіжку повідомили працівників поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини злочину.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в області, такий випадок дійсно мав місце.

«До квартири заявниці, 1942 року народження, невідома жінка подзвонила в двері та представилась працівницею Пенсійного фонду. Потому зайшла в квартиру, запитала, чи є ще хтось у помешканні, збила з ніг потерпілу, пішла на кухню, забрала зі столу гаманець, в якому було 500 гривень, і втекла», – розповіли в поліції.

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Теги: ромка, крадіжка, Луцьк, бабуся
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Коментарі 1
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Завдяки поліції і так званим муніципалам це циганське чорноття знахабніло до краю. Зустрічають маршрутні автобуси з села, де їдуть лохи з горіхами, беруть горіхи і тут же продають дорожче в донецько-московські машини. Тобто, таким чином дають заробляти цій гидоті. По ринку ходять без масок, від них смердить лайном, розносять хвороби, і нікому це не цікаво. А муніципали з водіїв збивають грошенята.
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