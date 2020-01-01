Перепрофілювання лікарні під «ковідний» госпіталь у Ківерцях: яка ситуація

у Ківерцівській центральній лікарні.



Про це йдеться на



Представники районної влади поспілкувалися з керівником лікарні Михайлом Слижуком та його заступником з медичної частини Наталією Круцько, оглянули приміщення, де проводяться роботи.



В ході зустрічі обговорили проблемні питання, що турбують колектив лікарні. Зокрема, щодо перепрофілювання медичного закладу під госпіталь для хворих на COVID-19. Як зазначив Михайло Слижук, всі пандемії та епідемії рано чи пізно закінчуються. Якщо сьогодні лікарня припинить надавати інші медичні послуги, окрім лікування «ковідних» пацієнтів, то відповідно, доведеться скоротити лікарів-спеціалістів та розірвати договори з НСЗУ. Відтак, заклад не буде отримувати фінансування та не зможе функціонувати. Натомість на сьогодні є можливість облаштування 95 ліжко-місць з підведеним киснем до них, відвести для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію цілий окремий корпус лікарні.



На сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 17 пацієнтів. Є достатня кількість ліків для цих пацієнтів та надається уся необхідна їм допомога. Понад 50 хворих можуть отримувати кисневу підтримку у разі такої потреби. За виділені державою кошти (півтора мільйони гривень) закуплено 30 концентраторів.



Відведено частину приміщення у поліклініці, над інфекційним відділенням. Нині тут працюють над облаштуванням системи подачі кисню до кожного ліжка, а також місця, відведеного біля будівлі лікарні, де з дотриманням усіх визначених норм, розміщуватиметься киснева бочка. На завершення робіт, придбання обладнання, лікарня отримає ще півтора мільйони гривень державних коштів.



Після вивільнення кабінетів, які на сьогодні займає центр надання первинної медико-санітарної допомоги (центр перемістять у приміщення по вул. Жовтнева,3а), цілий корпус лікарні відведуть для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19. Також керівництво закладу працює над облаштуванням на території автономної кисневої станції, яка самостійно вироблятиме кисень. На ці цілі планують залучити три мільйони спонсорських коштів.



В ході зустрічі обговорили й низку не менш важливих питань, які потребують вирішення. Зокрема, щодо придбання ренгенапарату та проведення ремонту приміщення, де він розміщуватиметься, відновлення роботи цілодобової аптеки в лікарні, розширення діагностичних послуг та укладання на них договорів з НСЗУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, на якому етапі перебуває облаштування додаткових ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19Про це йдеться на сайті Ківерцівської РДА. Представники районної влади поспілкувалися з керівником лікарніта його заступником з медичної частини, оглянули приміщення, де проводяться роботи.В ході зустрічі обговорили проблемні питання, що турбують колектив лікарні. Зокрема, щодо перепрофілювання медичного закладу під госпіталь для хворих на COVID-19. Як зазначив Михайло Слижук, всі пандемії та епідемії рано чи пізно закінчуються. Якщо сьогодні лікарня припинить надавати інші медичні послуги, окрім лікування «ковідних» пацієнтів, то відповідно, доведеться скоротити лікарів-спеціалістів та розірвати договори з НСЗУ. Відтак, заклад не буде отримувати фінансування та не зможе функціонувати. Натомість на сьогодні є можливість облаштування 95 ліжко-місць з підведеним киснем до них, відвести для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію цілий окремий корпус лікарні.На сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 17 пацієнтів. Є достатня кількість ліків для цих пацієнтів та надається уся необхідна їм допомога. Понад 50 хворих можуть отримувати кисневу підтримку у разі такої потреби. За виділені державою кошти (півтора мільйони гривень) закуплено 30 концентраторів.Відведено частину приміщення у поліклініці, над інфекційним відділенням. Нині тут працюють над облаштуванням системи подачі кисню до кожного ліжка, а також місця, відведеного біля будівлі лікарні, де з дотриманням усіх визначених норм, розміщуватиметься киснева бочка. На завершення робіт, придбання обладнання, лікарня отримає ще півтора мільйони гривень державних коштів.Після вивільнення кабінетів, які на сьогодні займає центр надання первинної медико-санітарної допомоги (центр перемістять у приміщення по вул. Жовтнева,3а), цілий корпус лікарні відведуть для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19. Також керівництво закладу працює над облаштуванням на території автономної кисневої станції, яка самостійно вироблятиме кисень. На ці цілі планують залучити три мільйони спонсорських коштів.В ході зустрічі обговорили й низку не менш важливих питань, які потребують вирішення. Зокрема, щодо придбання ренгенапарату та проведення ремонту приміщення, де він розміщуватиметься, відновлення роботи цілодобової аптеки в лікарні, розширення діагностичних послуг та укладання на них договорів з НСЗУ.

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