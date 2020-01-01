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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО

«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
Сьогодні, 26 листопада, у Луцьку розпочав свою роботу тимчасовий інфекційний стаціонар для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 у складі КП «Луцька міська клінічна лікарня».

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Шпиталь створили на базі 2-4 поверхів акушерського корпусу Луцького пологового будинку. На першому поверсі корпусу продовжують надавати медичну допомогу вагітним та породіллям, які хворі на COVID-19.

Наразі в експлуатацію ввели 60 перших ліжок з кисневою підтримкою. Загалом для хворих планують забезпечити 214 місць. Тимчасовий інфекційний стаціонар – достатньо забезпечений пульсоксиметрами, там встановлений пересувний рентгенапарат та два переносних апарати УЗД. Станом на сьогодні триває встановлення спірального комп’ютерного томографа і закупівля лабораторного обладнання.

Продовжують роботи з встановлення додаткових кисневих точок. Для цього провели збільшення пропускної здатності магістральних киснепроводів, встановили додаткові сучасні кисневі пункти на четвертому та другому поверхах, ведуть перемови щодо встановлення резервуару рідкого кисню більшого об’єму.

Тут закупили і встановили 50 кисневих концентраторів потужністю 10 літрів на хвилину з можливістю використовувати двом пацієнтами одночасно. Станом на сьогодні завершують роботи зі встановлення кисневих точок на третьому поверсі, загалом їх буде 110.

Зазначають, що першого хворого із COVID-19 у тимчасовому інфекційному стаціонарі готові прийняти вже сьогодні.

«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО

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Теги: Луцьк, коронавірус, ЛМКЛ
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Коментарі 1
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За оперативність, господарську жилку керівника треба подякувати Духневич Ларисі Петрівні. Хто б ще провів таку колосальну роботу по організації робіт за вкрай стислі терміни? Ніхто.
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