Лави волинських прикордонників поповнили 26 військовослужбовців. ФОТО

У Луцькому прикордонному загоні у четвер, 26 листопада, новоприбулі військовослужбовці склали присягу.26 новобранців вирішили пов'язати своє життя з охороною державних рубежів. Серед них 11 жінок, які теж уклали контракт на проходження військової служби, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Інспектор прикордонної служби відділу «Світязь»розповіла, що останні 10 років пропрацювала медичною сестрою у дитячому санаторії. Після закриття оздоровчого центру, вона усе ж таки вирішила змінити професію і пов’язати своє життя із почесною справою - захищати державні рубежі.«Я давно думала про те, щоб стати прикордонницею, адже це престижна професія. Сьогодні я склала військову присягу і надалі буду сумлінно виконувати свої службові обов’язки. Я рада, що стала частиною прикордонної родини», - поділилася враженнями Оксана.