Лави волинських прикордонників поповнили 26 військовослужбовців. ФОТО
Сьогодні, 17:23
У Луцькому прикордонному загоні у четвер, 26 листопада, новоприбулі військовослужбовці склали присягу.
26 новобранців вирішили пов'язати своє життя з охороною державних рубежів. Серед них 11 жінок, які теж уклали контракт на проходження військової служби, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Інспектор прикордонної служби відділу «Світязь» Оксана Чак розповіла, що останні 10 років пропрацювала медичною сестрою у дитячому санаторії. Після закриття оздоровчого центру, вона усе ж таки вирішила змінити професію і пов’язати своє життя із почесною справою - захищати державні рубежі.
«Я давно думала про те, щоб стати прикордонницею, адже це престижна професія. Сьогодні я склала військову присягу і надалі буду сумлінно виконувати свої службові обов’язки. Я рада, що стала частиною прикордонної родини», - поділилася враженнями Оксана.
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26 новобранців вирішили пов'язати своє життя з охороною державних рубежів. Серед них 11 жінок, які теж уклали контракт на проходження військової служби, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Інспектор прикордонної служби відділу «Світязь» Оксана Чак розповіла, що останні 10 років пропрацювала медичною сестрою у дитячому санаторії. Після закриття оздоровчого центру, вона усе ж таки вирішила змінити професію і пов’язати своє життя із почесною справою - захищати державні рубежі.
«Я давно думала про те, щоб стати прикордонницею, адже це престижна професія. Сьогодні я склала військову присягу і надалі буду сумлінно виконувати свої службові обов’язки. Я рада, що стала частиною прикордонної родини», - поділилася враженнями Оксана.
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