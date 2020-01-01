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Лави волинських прикордонників поповнили 26 військовослужбовців. ФОТО

Лави волинських прикордонників поповнили 26 військовослужбовців. ФОТО
У Луцькому прикордонному загоні у четвер, 26 листопада, новоприбулі військовослужбовці склали присягу.

26 новобранців вирішили пов'язати своє життя з охороною державних рубежів. Серед них 11 жінок, які теж уклали контракт на проходження військової служби, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Інспектор прикордонної служби відділу «Світязь» Оксана Чак розповіла, що останні 10 років пропрацювала медичною сестрою у дитячому санаторії. Після закриття оздоровчого центру, вона усе ж таки вирішила змінити професію і пов’язати своє життя із почесною справою - захищати державні рубежі.

«Я давно думала про те, щоб стати прикордонницею, адже це престижна професія. Сьогодні я склала військову присягу і надалі буду сумлінно виконувати свої службові обов’язки. Я рада, що стала частиною прикордонної родини», - поділилася враженнями Оксана.

Лави волинських прикордонників поповнили 26 військовослужбовців. ФОТО
Лави волинських прикордонників поповнили 26 військовослужбовців. ФОТО
Лави волинських прикордонників поповнили 26 військовослужбовців. ФОТО
Лави волинських прикордонників поповнили 26 військовослужбовців. ФОТО
Лави волинських прикордонників поповнили 26 військовослужбовців. ФОТО

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Теги: військовослужбовці, присяга
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