У Луцьку колишні в'язні фашистських концтаборів розповіли про найстрашніші роки життя. ВІДЕО





Про це йдеться у



Наймолодшому учаснику делегації нині - 75, найстаршому - 90 років.



Колишні в'язні, яким вдалося вижити у німецьких концтаборах, побували на місці колишнього гетто, місці розстрілу євреїв та на меморіальному комплексі.



Суспільному колишні в'язні концтаборів розповіли про свої спогади про найстрашніші роки життя та рідних і близьких, який втратили через війну.



Члени "Української спілки в'язнів — жертв нацизму" поклали квіти до пам'ятника загиблим у роки окупації Луцька нацистами, відвідали Урочище Причищизна.



Громадська організація об’єднує 87 відділень по всій Україні, розповіла керівниця делегації Валентина Будзінська: "Наша основна мета – передати цю трагедію до людей, тому що на сьогодні основне – жива пам'ять. Жертви нацизму – останні свідки злочинів Другої світової війни. Тоді вони були малолітні діти, сьогодні – це ветерани".



Зі слів керівниці делегації, зустріч із ветеранами у Луцьку та поїздки членів організації містами України відбуваються у рамках держаної програми "Діти за колючим дротом: біль і пам'ять".



Нагадаємо, 2019 року у травні колишні в’язні нацистських концтаборів з 14 областей України приїжджали на Волинь. Вони відвідали територію старої Луцької тюрми, Волинського регіонального музею українського війська і військової техніки. На меморіальному комплексі "Вічна слава" обласного центру поклали квіти до пам’ятного знаку в'язням концтаборів гетто, гестапо, які загинули у роки Другої Світової війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 13 областей та міста Києва до Луцька приїхали 20 колишніх в'язнів концтаборів та гетто. Учасники громадської організації "Українська спілка в’язнів - жертв нацизму" відвідали місця вшанування пам’яті жертв фашистських концтаборів.Про це йдеться у сюжеті "Суспільне Волині" Наймолодшому учаснику делегації нині - 75, найстаршому - 90 років.Колишні в'язні, яким вдалося вижити у німецьких концтаборах, побували на місці колишнього гетто, місці розстрілу євреїв та на меморіальному комплексі.Суспільному колишні в'язні концтаборів розповіли про свої спогади про найстрашніші роки життя та рідних і близьких, який втратили через війну.Члени "Української спілки в'язнів — жертв нацизму" поклали квіти до пам'ятника загиблим у роки окупації Луцька нацистами, відвідали Урочище Причищизна.Громадська організація об’єднує 87 відділень по всій Україні, розповіла керівниця делегації"Наша основна мета – передати цю трагедію до людей, тому що на сьогодні основне – жива пам'ять. Жертви нацизму – останні свідки злочинів Другої світової війни. Тоді вони були малолітні діти, сьогодні – це ветерани".Зі слів керівниці делегації, зустріч із ветеранами у Луцьку та поїздки членів організації містами України відбуваються у рамках держаної програми "Діти за колючим дротом: біль і пам'ять".Нагадаємо, 2019 року у травні колишні в’язні нацистських концтаборів з 14 областей України приїжджали на Волинь. Вони відвідали територію старої Луцької тюрми, Волинського регіонального музею українського війська і військової техніки. На меморіальному комплексі "Вічна слава" обласного центру поклали квіти до пам’ятного знаку в'язням концтаборів гетто, гестапо, які загинули у роки Другої Світової війни.

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