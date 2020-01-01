У Нововолинську – пожежа у господарській споруді. ФОТО





Про це повідомляє



На місці працювали 4 бригади пожежників, а також медики та поліція.



Пожежу вдалося швидко загасити, постраждалих у результаті інциденту немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го листопада ввечері трапилась пожежа в Нововолинську неподалік підприємства "Кроноспан" - горіла господарська будівля.Про це повідомляє інтернет-видання "Буг". На місці працювали 4 бригади пожежників, а також медики та поліція.Пожежу вдалося швидко загасити, постраждалих у результаті інциденту немає.

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