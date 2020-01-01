У Нововолинську – пожежа у господарській споруді. ФОТО
Сьогодні, 18:04
26-го листопада ввечері трапилась пожежа в Нововолинську неподалік підприємства "Кроноспан" - горіла господарська будівля.
Про це повідомляє інтернет-видання "Буг".
На місці працювали 4 бригади пожежників, а також медики та поліція.
Пожежу вдалося швидко загасити, постраждалих у результаті інциденту немає.
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Про це повідомляє інтернет-видання "Буг".
На місці працювали 4 бригади пожежників, а також медики та поліція.
Пожежу вдалося швидко загасити, постраждалих у результаті інциденту немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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