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У Нововолинську – пожежа у господарській споруді. ФОТО

У Нововолинську – пожежа у господарській споруді. ФОТО
26-го листопада ввечері трапилась пожежа в Нововолинську неподалік підприємства "Кроноспан" - горіла господарська будівля.

Про це повідомляє інтернет-видання "Буг".

На місці працювали 4 бригади пожежників, а також медики та поліція.

Пожежу вдалося швидко загасити, постраждалих у результаті інциденту немає.

У Нововолинську – пожежа у господарській споруді. ФОТО
У Нововолинську – пожежа у господарській споруді. ФОТО
У Нововолинську – пожежа у господарській споруді. ФОТО

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Теги: пожежа, Нововолинськ, господарська споруда
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