вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині декілька класів переходять на «дистанційку»

У місті на Волині декілька класів переходять на «дистанційку»
Станом на 26-те листопада у Володимирі-Волинському на самоізоляції перебувало 4 класи: з них 3 - у ЗОШ №2 та один - в НВК «ЗОШ №3-ліцей». Учні наразі навчаються дистанційно. Від 27 листопада один з класів повертається до звичного формату навчання.

Про це БУГу повідомив начальник міського управління освіти, молоді та спорту В’ячеслав Петрук.

“Зараз на самоізоляції у ЗОШ №2 перебуває три середні класи. Проте, вже завтра, 27-го листопада, один з них повертається на навчання в школу. А ще два поки що навчатимуться дистанційно. Також на самоізоляції зараз – один старший клас у НВК «ЗОШ №3-ліцей»”, – сказав Петрук.

Загалом на самоізоляції в місті перебуватиме 3 класи.

За словами В’ячеслава Петрука, ці класи перевели на дистанційне навчання через поодинокі випадки коронавірусу в школярів. Адже, згідно вимог, якщо захворів один учень, то увесь клас повинен піти на самоізоляцію.

Серед дитсадків не працює ДНЗ №2 через введений там карантин у зв’язку з поширенням СOVID-19. Але й він відновлює роботу з 1-го грудня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, дистанційка, коронавірус, самоізоляція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сімох волинян оштрафували за порушення умов полювання
Сьогодні, 19:38
62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО
Сьогодні, 19:31
У місті на Волині декілька класів переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 19:10
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 27 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині п'яний водій ВАЗу спричинив аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
Схожі новини
У місті на Волині через коронавірус на самоізоляцію відправлять ще два класи У місті на Волині через коронавірус на самоізоляцію відправлять ще два класи
16 листопад, 17:02
Розповіли, як на Волині голосували люди, які через коронавірус перебувають на самоізоляції Розповіли, як на Волині голосували люди, які через коронавірус перебувають на самоізоляції
25 жовтень, 21:16
У волинській лікарні збільшать кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус У волинській лікарні збільшать кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус
20 жовтень, 14:40
У районі на Волині два класи – на самоізоляції через коронавірус У районі на Волині два класи – на самоізоляції через коронавірус
12 жовтень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Сімох волинян оштрафували за порушення умов полювання
Сьогодні, 19:38
 0
62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО
Сьогодні, 19:31
 0
У місті на Волині декілька класів переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 19:10
 0
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 27 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8