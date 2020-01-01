У місті на Волині декілька класів переходять на «дистанційку»





Про це В’ячеслав Петрук.



“Зараз на самоізоляції у ЗОШ №2 перебуває три середні класи. Проте, вже завтра, 27-го листопада, один з них повертається на навчання в школу. А ще два поки що навчатимуться дистанційно. Також на самоізоляції зараз – один старший клас у НВК «ЗОШ №3-ліцей»”, – сказав Петрук.



Загалом на самоізоляції в місті перебуватиме 3 класи.



За словами В’ячеслава Петрука, ці класи перевели на дистанційне навчання через поодинокі випадки коронавірусу в школярів. Адже, згідно вимог, якщо захворів один учень, то увесь клас повинен піти на самоізоляцію.



Серед дитсадків не працює ДНЗ №2 через введений там карантин у зв’язку з поширенням СOVID-19. Але й він відновлює роботу з 1-го грудня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 26-те листопада у Володимирі-Волинському на самоізоляції перебувало 4 класи: з них 3 - у ЗОШ №2 та один - в НВК «ЗОШ №3-ліцей». Учні наразі навчаються дистанційно. Від 27 листопада один з класів повертається до звичного формату навчання.Про це БУГу повідомив начальник міського управління освіти, молоді та спорту“Зараз на самоізоляції у ЗОШ №2 перебуває три середні класи. Проте, вже завтра, 27-го листопада, один з них повертається на навчання в школу. А ще два поки що навчатимуться дистанційно. Також на самоізоляції зараз – один старший клас у НВК «ЗОШ №3-ліцей»”, – сказав Петрук.Загалом на самоізоляції в місті перебуватиме 3 класи.За словами В’ячеслава Петрука, ці класи перевели на дистанційне навчання через поодинокі випадки коронавірусу в школярів. Адже, згідно вимог, якщо захворів один учень, то увесь клас повинен піти на самоізоляцію.Серед дитсадків не працює ДНЗ №2 через введений там карантин у зв’язку з поширенням СOVID-19. Але й він відновлює роботу з 1-го грудня

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