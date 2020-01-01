У місті на Волині декілька класів переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 19:10
Станом на 26-те листопада у Володимирі-Волинському на самоізоляції перебувало 4 класи: з них 3 - у ЗОШ №2 та один - в НВК «ЗОШ №3-ліцей». Учні наразі навчаються дистанційно. Від 27 листопада один з класів повертається до звичного формату навчання.
Про це БУГу повідомив начальник міського управління освіти, молоді та спорту В’ячеслав Петрук.
“Зараз на самоізоляції у ЗОШ №2 перебуває три середні класи. Проте, вже завтра, 27-го листопада, один з них повертається на навчання в школу. А ще два поки що навчатимуться дистанційно. Також на самоізоляції зараз – один старший клас у НВК «ЗОШ №3-ліцей»”, – сказав Петрук.
Загалом на самоізоляції в місті перебуватиме 3 класи.
За словами В’ячеслава Петрука, ці класи перевели на дистанційне навчання через поодинокі випадки коронавірусу в школярів. Адже, згідно вимог, якщо захворів один учень, то увесь клас повинен піти на самоізоляцію.
Серед дитсадків не працює ДНЗ №2 через введений там карантин у зв’язку з поширенням СOVID-19. Але й він відновлює роботу з 1-го грудня
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Про це БУГу повідомив начальник міського управління освіти, молоді та спорту В’ячеслав Петрук.
“Зараз на самоізоляції у ЗОШ №2 перебуває три середні класи. Проте, вже завтра, 27-го листопада, один з них повертається на навчання в школу. А ще два поки що навчатимуться дистанційно. Також на самоізоляції зараз – один старший клас у НВК «ЗОШ №3-ліцей»”, – сказав Петрук.
Загалом на самоізоляції в місті перебуватиме 3 класи.
За словами В’ячеслава Петрука, ці класи перевели на дистанційне навчання через поодинокі випадки коронавірусу в школярів. Адже, згідно вимог, якщо захворів один учень, то увесь клас повинен піти на самоізоляцію.
Серед дитсадків не працює ДНЗ №2 через введений там карантин у зв’язку з поширенням СOVID-19. Але й він відновлює роботу з 1-го грудня
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