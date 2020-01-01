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На Волині п'яний водій ВАЗу спричинив аварію. ВІДЕО

На Волині п'яний водій ВАЗу спричинив аварію. ВІДЕО
26-го листопада близько 18:00 водій на автомобілі ВАЗ спричинив аварію у Нововолинську.

Про це повідомляє "Буг".

ВАЗ наздогнав Ford на трасі Р-15 на повороті на 15-ий мікрорайон.

Водій ВАЗу зізнався правоохоронцям, які приїхали на місце події, що вживав алкоголь. У результаті проведеного на місці алкотесту, у крові чоловіка виявили 2,26 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у 10 раз.



На Волині п'яний водій ВАЗу спричинив аварію. ВІДЕО
На Волині п'яний водій ВАЗу спричинив аварію. ВІДЕО

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Теги: Нововолинськ, аварія, ВАЗ
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