На Волині п'яний водій ВАЗу спричинив аварію. ВІДЕО





Про це повідомляє



ВАЗ наздогнав Ford на трасі Р-15 на повороті на 15-ий мікрорайон.



Водій ВАЗу зізнався правоохоронцям, які приїхали на місце події, що вживав алкоголь. У результаті проведеного на місці алкотесту, у крові чоловіка виявили 2,26 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у 10 раз.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го листопада близько 18:00 водій на автомобілі ВАЗ спричинив аварію у Нововолинську.Про це повідомляє "Буг" ВАЗ наздогнав Ford на трасі Р-15 на повороті на 15-ий мікрорайон.Водій ВАЗу зізнався правоохоронцям, які приїхали на місце події, що вживав алкоголь. У результаті проведеного на місці алкотесту, у крові чоловіка виявили 2,26 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у 10 раз.

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