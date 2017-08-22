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Стало відомо, чому луцькі перевізники не хочуть пускати маршрутки по Шопена. ВІДЕО

Стало відомо, чому луцькі перевізники не хочуть пускати маршрутки по Шопена. ВІДЕО
Відновити маршрут по вулиці Шопена просять жителі обласного центру. Від березня маршрут № 32, змінив напрямок руху і зараз не курсує цією вулицею.

Розповів Суспільному лучанин Ігор Сергійчук.

Чоловік мешкає по вулиці Шопена, 13. Маршрут №32 його вулицею не курує від березня. До найближчої зупинки на проспект Перемоги доводиться щодня йти 800 метрів.

Начальник міського управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов розповів, що навесні перевізник звернувся з листом, щоб змінити схему руху автобусів за маршрутом № 32.

"Поставив такі умови, що у випадку непогодження йому нової схеми руху, він буде припиняти перевезення на даному маршруті взагалі. Дане питання виносилося на виконком і було рішення погодити перевізнику нову схему руху. Вулиці по яких раніше пролягав маршрут № 32 - це Ветеранів, Чорновола та Шопена, вони випали зі схеми даного маршруту. У міській раді на прохання лучан хочуть запустити по цьому маршруту інші автобуси", - каже Володимир Степанов.

Місяць цими вулицями курсував маршрут №26. Достатньої кількості пасажирів не було, маршрутки порожні, не рентабельно, - каже перевізник Богдан Кубовий. Чоловік бачить вихід з ситуації у рішенні міськради, яка може будувати графіки руху маршрутів, у разі плати перевізникам на нерентабельних маршрутах за пасажиро-кілометр.

32-й маршрут обслуговує перевізник Олександр Оплачко. У червні він виграв тендер. Зараз на рейсі працює 10 автобусів. В паспорті маршруту затверджено вулиці Соборності, Перемоги, Василя Мойсея і Винниченка. Рух по вулиці Шопена не передбачений.

"Якби там була достатня кількість пасажирів - тоді їздили б, без питань", - каже перевізник.

"Нині по вулиці Шопена є 4 маршрутних зупинки. На сьогодні жоден перевізник не зголосився їздити цими вулицями", - каже керівник управління транспорту Володимир Степанов.


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Теги: Шопена, маршрутка, перевізник, транспорт, зупинка
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