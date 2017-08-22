Стало відомо, чому луцькі перевізники не хочуть пускати маршрутки по Шопена. ВІДЕО





Розповів Ігор Сергійчук.



Чоловік мешкає по вулиці Шопена, 13. Маршрут №32 його вулицею не курує від березня. До найближчої зупинки на проспект Перемоги доводиться щодня йти 800 метрів.



Начальник міського управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов розповів, що навесні перевізник звернувся з листом, щоб змінити схему руху автобусів за маршрутом № 32.



"Поставив такі умови, що у випадку непогодження йому нової схеми руху, він буде припиняти перевезення на даному маршруті взагалі. Дане питання виносилося на виконком і було рішення погодити перевізнику нову схему руху. Вулиці по яких раніше пролягав маршрут № 32 - це Ветеранів, Чорновола та Шопена, вони випали зі схеми даного маршруту. У міській раді на прохання лучан хочуть запустити по цьому маршруту інші автобуси", - каже Володимир Степанов.



Місяць цими вулицями курсував маршрут №26. Достатньої кількості пасажирів не було, маршрутки порожні, не рентабельно, - каже перевізник Богдан Кубовий. Чоловік бачить вихід з ситуації у рішенні міськради, яка може будувати графіки руху маршрутів, у разі плати перевізникам на нерентабельних маршрутах за пасажиро-кілометр.



32-й маршрут обслуговує перевізник Олександр Оплачко. У червні він виграв тендер. Зараз на рейсі працює 10 автобусів. В паспорті маршруту затверджено вулиці Соборності, Перемоги, Василя Мойсея і Винниченка. Рух по вулиці Шопена не передбачений.



"Якби там була достатня кількість пасажирів - тоді їздили б, без питань", - каже перевізник.



"Нині по вулиці Шопена є 4 маршрутних зупинки. На сьогодні жоден перевізник не зголосився їздити цими вулицями", - каже керівник управління транспорту Володимир Степанов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відновити маршрут по вулиці Шопена просять жителі обласного центру. Від березня маршрут № 32, змінив напрямок руху і зараз не курсує цією вулицею.Розповів Суспільному лучанинЧоловік мешкає по вулиці Шопена, 13. Маршрут №32 його вулицею не курує від березня. До найближчої зупинки на проспект Перемоги доводиться щодня йти 800 метрів.Начальник міського управління транспорту та зв'язкурозповів, що навесні перевізник звернувся з листом, щоб змінити схему руху автобусів за маршрутом № 32."Поставив такі умови, що у випадку непогодження йому нової схеми руху, він буде припиняти перевезення на даному маршруті взагалі. Дане питання виносилося на виконком і було рішення погодити перевізнику нову схему руху. Вулиці по яких раніше пролягав маршрут № 32 - це Ветеранів, Чорновола та Шопена, вони випали зі схеми даного маршруту. У міській раді на прохання лучан хочуть запустити по цьому маршруту інші автобуси", - каже Володимир Степанов.Місяць цими вулицями курсував маршрут №26. Достатньої кількості пасажирів не було, маршрутки порожні, не рентабельно, - каже перевізник Богдан Кубовий. Чоловік бачить вихід з ситуації у рішенні міськради, яка може будувати графіки руху маршрутів, у разі плати перевізникам на нерентабельних маршрутах за пасажиро-кілометр.32-й маршрут обслуговує перевізник. У червні він виграв тендер. Зараз на рейсі працює 10 автобусів. В паспорті маршруту затверджено вулиці Соборності, Перемоги, Василя Мойсея і Винниченка. Рух по вулиці Шопена не передбачений."Якби там була достатня кількість пасажирів - тоді їздили б, без питань", - каже перевізник."Нині по вулиці Шопена є 4 маршрутних зупинки. На сьогодні жоден перевізник не зголосився їздити цими вулицями", - каже керівник управління транспорту Володимир Степанов.

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