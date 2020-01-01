У Луцьку демонтовують старі зупинки, на місці яких встановлять «розумні». ВІДЕО
Сьогодні, 08:24
Дев'ять “розумних” зупинок та 22 інформаційних табло встановлять у Луцьку. Нині розпочався демонтаж старих зупинок. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк.
З 23 листопада комунальники розпочали демонтаж старих зупинок громадського транспорту у Луцьку. На їхньому місці мають встановити - сучасні з інформаційним табло, де вказуватиметься розклад маршрутів та погода.
"Вони будуть повністю ізольовані, щоб не попадала вода та туман, захищені та антивандальні", - каже Микола Осіюк.
На встановлення зупинок витратять 3 мільйони 560 тисяч гривень, ще в 3 мільйони 100 тисяч обійдеться облаштування 22 інформаційного табло. "Це все грантові кошти. Міська рада виділяє лише кошти на підготовчі роботи", - підбиває кошторис директор департаменту ЖКГ міськради Микола Осіюк.
Начальниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності міськради Вікторія Гомонець розповіла, що станом на сьогодні усі тендерні процедури провели. Нині триває процес виготовлення зупинок.
Микола Осіюк каже, що встановити “розумні зупинки” та інформаційні табло у Луцьку планують до кінця цього року.
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З 23 листопада комунальники розпочали демонтаж старих зупинок громадського транспорту у Луцьку. На їхньому місці мають встановити - сучасні з інформаційним табло, де вказуватиметься розклад маршрутів та погода.
"Вони будуть повністю ізольовані, щоб не попадала вода та туман, захищені та антивандальні", - каже Микола Осіюк.
На встановлення зупинок витратять 3 мільйони 560 тисяч гривень, ще в 3 мільйони 100 тисяч обійдеться облаштування 22 інформаційного табло. "Це все грантові кошти. Міська рада виділяє лише кошти на підготовчі роботи", - підбиває кошторис директор департаменту ЖКГ міськради Микола Осіюк.
Начальниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності міськради Вікторія Гомонець розповіла, що станом на сьогодні усі тендерні процедури провели. Нині триває процес виготовлення зупинок.
Микола Осіюк каже, що встановити “розумні зупинки” та інформаційні табло у Луцьку планують до кінця цього року.
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