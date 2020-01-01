вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку демонтовують старі зупинки, на місці яких встановлять «розумні». ВІДЕО

У Луцьку демонтовують старі зупинки, на місці яких встановлять «розумні». ВІДЕО
Дев'ять “розумних” зупинок та 22 інформаційних табло встановлять у Луцьку. Нині розпочався демонтаж старих зупинок. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк.

З 23 листопада комунальники розпочали демонтаж старих зупинок громадського транспорту у Луцьку. На їхньому місці мають встановити - сучасні з інформаційним табло, де вказуватиметься розклад маршрутів та погода.

"Вони будуть повністю ізольовані, щоб не попадала вода та туман, захищені та антивандальні", - каже Микола Осіюк.

На встановлення зупинок витратять 3 мільйони 560 тисяч гривень, ще в 3 мільйони 100 тисяч обійдеться облаштування 22 інформаційного табло. "Це все грантові кошти. Міська рада виділяє лише кошти на підготовчі роботи", - підбиває кошторис директор департаменту ЖКГ міськради Микола Осіюк.

Начальниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності міськради Вікторія Гомонець розповіла, що станом на сьогодні усі тендерні процедури провели. Нині триває процес виготовлення зупинок.

Микола Осіюк каже, що встановити “розумні зупинки” та інформаційні табло у Луцьку планують до кінця цього року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розумна зупинка, встановлення, демонтаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку демонтовують старі зупинки, на місці яких встановлять «розумні». ВІДЕО
Сьогодні, 08:24
НБУ випустив сувенірну банкноту, присвячену першому українському космонавту Леоніду Каденюку
Сьогодні, 07:30
У Рівному невідомий пограбував кредитну спілку
Сьогодні, 06:28
Фільм, який знімали на Волині, днями вийде в прокат
Сьогодні, 05:02
На Львівщині п’яний чоловік заявив на себе в поліцію: подумав, що вбив сусіда
Сьогодні, 04:10
Схожі новини
Коли у Луцьку поставлять «розумні» зупинки і екрани Коли у Луцьку поставлять «розумні» зупинки і екрани
13 жовтень, 09:28
У Луцьку на Лесі Українки знесуть «жахливу» зону відпочинку У Луцьку на Лесі Українки знесуть «жахливу» зону відпочинку
08 вересень, 11:20
У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО
21 серпень, 22:17
У Луцьку прибудинкову територію звільнили від 38 нелегальних гаражів: що там буде У Луцьку прибудинкову територію звільнили від 38 нелегальних гаражів: що там буде
18 липень, 06:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку демонтовують старі зупинки, на місці яких встановлять «розумні». ВІДЕО
Сьогодні, 08:24
 0
НБУ випустив сувенірну банкноту, присвячену першому українському космонавту Леоніду Каденюку
Сьогодні, 07:30
 0
У Рівному невідомий пограбував кредитну спілку
Сьогодні, 06:28
 0
Фільм, який знімали на Волині, днями вийде в прокат
Сьогодні, 05:02
 0
На Львівщині п’яний чоловік заявив на себе в поліцію: подумав, що вбив сусіда
Сьогодні, 04:10
 0
Медіа
відео
1/8