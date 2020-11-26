Інфекційне відділення волинської лікарні, де лікують хворих на коронавірус, потребує капітального ремонту

Борис Карпус побував з робочим візитом у Нововолинській центральній лікарні. Мета – ознайомитися з тим, як медикам вдається долати виклики, пов’язані з пандемією, почути проблеми та з’ясувати, чим може допомогти медпрацівникам влада.



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Тимчасово виконуючий обов’язки директора НКП «Нововолинська центральна міська лікарня» Андрій Сторонський розповів, що зараз вони працюють над вирішенням одного з важливих питань – будівництвом кисневої станції. Вже готова проектно-кошторисна документація. Він зазначив, що наразі у лікарні функціонує 19 кисневих точок, а після встановлення кисневої станції їх буде 69.



«Сьогодні лікарня справляється з пандемією COVID-19. Наш медичний заклад повністю забезпечений кисневими концентраторами. Їх маємо 35. Є в наявності 12 апаратів ШВЛ. Днями отримаємо ще один, – наголосив Андрій Сторонський. – Зайнятість ліжкомісць хворими на коронавірус в інфекційному відділенні становить 55 відсотків. За потреби є можливість розгорнути більше ліжкового фонду».



Також він розповів, що на найближчі 4-5 місяців лікарня забезпечена дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту. Гострою проблемою, за його словами, є нестача кадрів. А ще зауважив: й надалі необхідно зміцнювати матеріально-технічну базу, зокрема, відремонтувати м’яку покрівлю сьомого поверху дев’ятиповерхівки та провести капітальний ремонт інфекційного відділення, де зараз перебувають хворі на коронавірус. Лікарня потребує і нового сучасного обладнання. За словами завідувача реанімаційним відділенням Андрія Гідзінського, на перспективу було б добре придбати ангіограф – це дороговартісний апарат, за допомогою якого проводять діагностику судин серця та головного мозку.



Борис Карпус оглянув приміщення, в якому до кінця нинішнього року планують встановити сучасний комп’ютерний томограф, а також відвідав відділення екстреної медичної допомоги, де нещодавно завершили будівельні роботи і висловив своє бачення щодо дальшого розвитку медицини у місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 26 листопада, Нововолинський міський головапобував з робочим візитом у Нововолинській центральній лікарні. Мета – ознайомитися з тим, як медикам вдається долати виклики, пов’язані з пандемією, почути проблеми та з’ясувати, чим може допомогти медпрацівникам влада.Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради.Тимчасово виконуючий обов’язки директора НКП «Нововолинська центральна міська лікарня»розповів, що зараз вони працюють над вирішенням одного з важливих питань – будівництвом кисневої станції. Вже готова проектно-кошторисна документація. Він зазначив, що наразі у лікарні функціонує 19 кисневих точок, а після встановлення кисневої станції їх буде 69.«Сьогодні лікарня справляється з пандемією COVID-19. Наш медичний заклад повністю забезпечений кисневими концентраторами. Їх маємо 35. Є в наявності 12 апаратів ШВЛ. Днями отримаємо ще один, – наголосив Андрій Сторонський. – Зайнятість ліжкомісць хворими на коронавірус в інфекційному відділенні становить 55 відсотків. За потреби є можливість розгорнути більше ліжкового фонду».Також він розповів, що на найближчі 4-5 місяців лікарня забезпечена дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту. Гострою проблемою, за його словами, є нестача кадрів. А ще зауважив: й надалі необхідно зміцнювати матеріально-технічну базу, зокрема, відремонтувати м’яку покрівлю сьомого поверху дев’ятиповерхівки та провести капітальний ремонт інфекційного відділення, де зараз перебувають хворі на коронавірус. Лікарня потребує і нового сучасного обладнання. За словами завідувача реанімаційним відділенням, на перспективу було б добре придбати ангіограф – це дороговартісний апарат, за допомогою якого проводять діагностику судин серця та головного мозку.Борис Карпус оглянув приміщення, в якому до кінця нинішнього року планують встановити сучасний комп’ютерний томограф, а також відвідав відділення екстреної медичної допомоги, де нещодавно завершили будівельні роботи і висловив своє бачення щодо дальшого розвитку медицини у місті.

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