У Луцьку визначатимуть індекс благополуччя молоді
Сьогодні, 22:23
У 2020 році Луцька міська територіальна громада приєднується до когорти громад, які запроваджують Індекс благополуччя молоді (ІБМ).
Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
Індекс благополуччя молоді – багатофакторне оцінювання стану благополуччя молодих людей на муніципальному рівні. Цей індекс дозволяє легко оцінити та відслідкувати благополуччя молоді у містах, які долучаються до розгортання платформи.
ІБМ розроблено Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
Саме опитування охоплює 49 показників і дає змогу оцінити рівень добробуту молоді у наступних важливих сферах: освіта, здоров’я, економічні можливості, участь у політичному житті, участь у громадському житті, інформаційні та комунікаційні технології, безпека та захищеність.
Триватиме опитування з 26 листопада по 26 грудня 2020 року. Результат визначатиметься також із урахуванням даних муніципальної статистики.
У проєкті також беруть участь партнери – представники бізнесу, які надають свої знижки/подарунки для молодих людей, які проходитимуть опитування.
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Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
Індекс благополуччя молоді – багатофакторне оцінювання стану благополуччя молодих людей на муніципальному рівні. Цей індекс дозволяє легко оцінити та відслідкувати благополуччя молоді у містах, які долучаються до розгортання платформи.
ІБМ розроблено Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
Саме опитування охоплює 49 показників і дає змогу оцінити рівень добробуту молоді у наступних важливих сферах: освіта, здоров’я, економічні можливості, участь у політичному житті, участь у громадському житті, інформаційні та комунікаційні технології, безпека та захищеність.
Триватиме опитування з 26 листопада по 26 грудня 2020 року. Результат визначатиметься також із урахуванням даних муніципальної статистики.
У проєкті також беруть участь партнери – представники бізнесу, які надають свої знижки/подарунки для молодих людей, які проходитимуть опитування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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