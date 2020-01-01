У Луцьку визначатимуть індекс благополуччя молоді





Про це інформують на сайті



Індекс благополуччя молоді – багатофакторне оцінювання стану благополуччя молодих людей на муніципальному рівні. Цей індекс дозволяє легко оцінити та відслідкувати благополуччя молоді у містах, які долучаються до розгортання платформи.



ІБМ розроблено Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) за підтримки Міністерства молоді та спорту України.



Саме опитування охоплює 49 показників і дає змогу оцінити рівень добробуту молоді у наступних важливих сферах: освіта, здоров’я, економічні можливості, участь у політичному житті, участь у громадському житті, інформаційні та комунікаційні технології, безпека та захищеність.



Триватиме опитування з 26 листопада по 26 грудня 2020 року. Результат визначатиметься також із урахуванням даних муніципальної статистики.



У проєкті також беруть участь партнери – представники бізнесу, які надають свої знижки/подарунки для молодих людей, які проходитимуть опитування.

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