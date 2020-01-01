Луцьким сім’ям, де виховуються діти з інвалідністю, вручили продуктові набори
Сьогодні, 03:27
У рамках відзначення місячника допомоги та підтримки приуроченого до Міжнародного дня людей з інвалідністю в управлінні соціальних служб для сім’ї¸ дітей та молоді міської ради вручили продуктові набори 30 сім’ям, де виховуються діти з інвалідністю.
Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
Усіх присутніх привітала заступник міського голови Ірина Чебелюк.
«Для місцевої влади пріоритетним напрямком роботи завжди була і є всебічна підтримка родин, які виховують дітей з інвалідністю. Від щирого серця бажаю всім вам міцного здоров’я, щастя, родинного затишку, достатку і радості в домі, мудрості і витримки у всіх життєвих випробуваннях!».
Начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан зазначила.
«Сьогодні ми хочемо подарувати вам частинку тепла та турботи, вселити надію на краще майбутнє для ваших діток, адже на вашу долю випали нелегкі випробування, однак ви, долаючи труднощі, проявляєте виняткову силу духу і непохитну віру в життя».
На завершення заходу усім присутнім вручили продуктові набори.
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Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
Усіх присутніх привітала заступник міського голови Ірина Чебелюк.
«Для місцевої влади пріоритетним напрямком роботи завжди була і є всебічна підтримка родин, які виховують дітей з інвалідністю. Від щирого серця бажаю всім вам міцного здоров’я, щастя, родинного затишку, достатку і радості в домі, мудрості і витримки у всіх життєвих випробуваннях!».
Начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан зазначила.
«Сьогодні ми хочемо подарувати вам частинку тепла та турботи, вселити надію на краще майбутнє для ваших діток, адже на вашу долю випали нелегкі випробування, однак ви, долаючи труднощі, проявляєте виняткову силу духу і непохитну віру в життя».
На завершення заходу усім присутнім вручили продуктові набори.
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