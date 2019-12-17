У Рівному 12-річна школярка побилась зі студенткою
Сьогодні, 22:51
У місті Рівне на території школи побились дівчата начебто через розповсюдження пліток.
Та найбільше в цій історії приголомшує те, що бійку на камеру знімала 23-річна дівчинка і ні вона, ні інші очевидці не зробили нічого, аби припинити конфлікт. Про це інформують Факти.
"Я не розумію, це майбутні мами, які будуть мати своїх дітей. Як вони будуть на таке реагувати", – розповів директор школи Михайло Бєлік.
Директор школи впізнав у відеозаписі бійки свою ученицю. Їй – 12-ть років, вона навчається в сьомому класі.
Іншій дівчині з відео вже 16-ть, вона – студентка коледжу. Після бійки прийшла додому в синцях і про все розповіла рідним.
"Вона ходити не може, на вулицю боїться вийти. Не знаю як дальше жити", – заявила бабуся постраждалої Лариса Радовенчик.
У постраждалої дівчини забої хребта, колін та рук. Батьки звернулися до поліції і там відкрили кримінальне провадження – за легкі тілесні ушкодження.
"Під час словесної перепалки одна із присутніх підбурила учасниць конфлікту до бійки. Відтак, 12-річна рівнянка повалила на землю 16-річну, почала наносити руками удари по голові та ногами по тілу.
Наступного дня 16-річна студентка звернулася до лікарні, медики діагностували забої шийного відділу, коліна та плеча, – розповіла речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.
Школярку поставили на облік у поліції. Батьків, можливо, оштрафують за невиконання їхніх обов’язків.
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Та найбільше в цій історії приголомшує те, що бійку на камеру знімала 23-річна дівчинка і ні вона, ні інші очевидці не зробили нічого, аби припинити конфлікт. Про це інформують Факти.
"Я не розумію, це майбутні мами, які будуть мати своїх дітей. Як вони будуть на таке реагувати", – розповів директор школи Михайло Бєлік.
Директор школи впізнав у відеозаписі бійки свою ученицю. Їй – 12-ть років, вона навчається в сьомому класі.
Іншій дівчині з відео вже 16-ть, вона – студентка коледжу. Після бійки прийшла додому в синцях і про все розповіла рідним.
"Вона ходити не може, на вулицю боїться вийти. Не знаю як дальше жити", – заявила бабуся постраждалої Лариса Радовенчик.
У постраждалої дівчини забої хребта, колін та рук. Батьки звернулися до поліції і там відкрили кримінальне провадження – за легкі тілесні ушкодження.
"Під час словесної перепалки одна із присутніх підбурила учасниць конфлікту до бійки. Відтак, 12-річна рівнянка повалила на землю 16-річну, почала наносити руками удари по голові та ногами по тілу.
Наступного дня 16-річна студентка звернулася до лікарні, медики діагностували забої шийного відділу, коліна та плеча, – розповіла речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.
Школярку поставили на облік у поліції. Батьків, можливо, оштрафують за невиконання їхніх обов’язків.
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