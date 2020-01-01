«Волиньобленерго» передасть зібрані використані батарейки на переробку до спецзаводу в Європі





Про це інформує



В Україні немає підприємств, які б займалися переробкою та утилізацією батарейок.



Ініціатор екологічної програми «Коробочка» громадська організація «Батарейки, здавайтеся» першою в нашій країні дістала дозвіл на переробку небезпечних відходів на спеціальному заводі у Європі.



12 кілограмів «волиньобленергівських» використаних батарейок упакували та відправили на завод GreenWEEE в Румунії.



Частка батарейок у побутовому смітті, здавалося б, незначна, проте вони є джерелом половини токсичних відходів, які утворюються в побутовому смітті.



Наприклад, перша коробка батарейок, які зібрали у «Волиньобленерго», врятує від безповоротного забруднення токсичними речовинами землю площею близько одного футбольного поля. Адже у процесі розкладання захисної залізної оболонки солі важких металів потрапляють у ґрунт, а після цього – в продукти харчування або ж у воду, яку ми п'ємо. Ці високотоксичні елементи накопичуються у тілі і призводять до різноманітних захворювань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами екологічного проєкту «Коробочка» 12 кілограмів використаних батарейок, які зібрала команда ПрАТ «Волиньобленерго», перероблять на спеціальному заводі в Європі.Про це інформує пресслужба компанії В Україні немає підприємств, які б займалися переробкою та утилізацією батарейок.Ініціатор екологічної програми «Коробочка» громадська організація «Батарейки, здавайтеся» першою в нашій країні дістала дозвіл на переробку небезпечних відходів на спеціальному заводі у Європі.12 кілограмів «волиньобленергівських» використаних батарейок упакували та відправили на завод GreenWEEE в Румунії.Частка батарейок у побутовому смітті, здавалося б, незначна, проте вони є джерелом половини токсичних відходів, які утворюються в побутовому смітті.Наприклад, перша коробка батарейок, які зібрали у «Волиньобленерго», врятує від безповоротного забруднення токсичними речовинами землю площею близько одного футбольного поля. Адже у процесі розкладання захисної залізної оболонки солі важких металів потрапляють у ґрунт, а після цього – в продукти харчування або ж у воду, яку ми п'ємо. Ці високотоксичні елементи накопичуються у тілі і призводять до різноманітних захворювань.

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