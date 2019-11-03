Фільм, який знімали на Волині, днями вийде в прокат





Дату старту прокату стрічки продюсер Ігор Савиченко повідомив на засіданні Ради з державної підтримки кінематографії. Члени Ради ухвалили рішення виділити на промо фільму 400 тис. грн. Відео засідання опублікували на ютуб-сторінці Держкіно, пише



Нагадаємо, цю стрічку знімали і на території Любешівщини, в селі Сваловичі. Акторами для «масовки» виступили й місцеві мешканці.



«Пофарбоване пташеня» – екранізація однойменної книги польсько-американського письменника Єжи Косинського. Чехія висунула фільм на цьогорічну премію «Оскар», він пройшов до шортлиста в номінації «Міжнародний повнометражний фільм», але до номінантів не потрапив.



Проєкт фільму «Пофарбоване пташеня» став переможцем дев’ятого пітчингу Держкіно та отримав понад 9,5 млн грн державної фінансової підтримки, загальна вартість виробництва фільму – понад 173,5 млн грн.



Світова прем’єра відбулася на головному конкурсі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Копродукційна стрічка України, Чехії та Словаччини «Пофарбоване пташеня» мала вийти в прокат 23 квітня 2020 року, але кінотеатри закрили на карантин через пандемію коронавірусу. Тож тепер воєнна драма вийде в прокат 10 грудня.Дату старту прокату стрічки продюсерповідомив на засіданні Ради з державної підтримки кінематографії. Члени Ради ухвалили рішення виділити на промо фільму 400 тис. грн. Відео засідання опублікували на ютуб-сторінці Держкіно, пише Детектор.Медіа Нагадаємо, цю стрічку знімали і на території Любешівщини, в селі Сваловичі. Акторами для «масовки» виступили й місцеві мешканці.«Пофарбоване пташеня» – екранізація однойменної книги польсько-американського письменника Єжи Косинського. Чехія висунула фільм на цьогорічну премію «Оскар», він пройшов до шортлиста в номінації «Міжнародний повнометражний фільм», але до номінантів не потрапив.Проєкт фільму «Пофарбоване пташеня» став переможцем дев’ятого пітчингу Держкіно та отримав понад 9,5 млн грн державної фінансової підтримки, загальна вартість виробництва фільму – понад 173,5 млн грн.Світова прем’єра відбулася на головному конкурсі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

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