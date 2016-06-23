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На Львівщині п’яний чоловік заявив на себе в поліцію: подумав, що вбив сусіда

На Львівщині п’яний чоловік заявив на себе в поліцію: подумав, що вбив сусіда
У Львівській області 27-річний житель одного з сіл Жовківського району зателефонував до поліції й розповів, що він нібито вбив свого сусіда.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Так, 25 листопада о 19:30 він зателефонував на оперативну лінію 102 та повідомив, що 22 листопада він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вбив свого односельця — ровесника.

На місце «події» негайно виїхали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, оперативники сектору кримінальної поліції, дільничні офіцери поліції, кінолог, а також співробітники інших служб Жовківського відділення поліції.

Тіло «мертвого» сусіда правоохоронці шукали з собаками, але не знайшли. Згодом поліціянти виявили сусіда у його власному будинку — живого та здорового.

Правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 183 за неправдивий виклик спецслужб на чоловіка, який зателефонував до поліції. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 51 до 119 гривень).

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Теги: п'яний, поліція, вбивство, сусід
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