На Львівщині п’яний чоловік заявив на себе в поліцію: подумав, що вбив сусіда





Про це повідомила



Так, 25 листопада о 19:30 він зателефонував на оперативну лінію 102 та повідомив, що 22 листопада він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вбив свого односельця — ровесника.



На місце «події» негайно виїхали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, оперативники сектору кримінальної поліції, дільничні офіцери поліції, кінолог, а також співробітники інших служб Жовківського відділення поліції.



Тіло «мертвого» сусіда правоохоронці шукали з собаками, але не знайшли. Згодом поліціянти виявили сусіда у його власному будинку — живого та здорового.



Правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 183 за неправдивий виклик спецслужб на чоловіка, який зателефонував до поліції. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 51 до 119 гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області 27-річний житель одного з сіл Жовківського району зателефонував до поліції й розповів, що він нібито вбив свого сусіда.Про це повідомила пресслужба поліції області Так, 25 листопада о 19:30 він зателефонував на оперативну лінію 102 та повідомив, що 22 листопада він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вбив свого односельця — ровесника.На місце «події» негайно виїхали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, оперативники сектору кримінальної поліції, дільничні офіцери поліції, кінолог, а також співробітники інших служб Жовківського відділення поліції.Тіло «мертвого» сусіда правоохоронці шукали з собаками, але не знайшли. Згодом поліціянти виявили сусіда у його власному будинку — живого та здорового.Правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 183 за неправдивий виклик спецслужб на чоловіка, який зателефонував до поліції. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 51 до 119 гривень).

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