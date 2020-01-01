У Рівному невідомий пограбував кредитну спілку





Подія відбулася в обідню пору 26 листопада, повідомляють



На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники відділу криміналістичного забезпечення та патрульні поліцейські, а також керівництво обласного управління та міського відділу поліції. Працівники карного розшуку провели оперативні заходи з метою встановлення особи зловмисника та його місця перебування.



Попередньо відомо, що зловмисник заволодів із сейфа 10 тисячами гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Соборній у Рівному невідомий чоловік, погрожуючи ножем, проник до приміщення відділення кредитної спілки та заволодів коштами.Подія відбулася в обідню пору 26 листопада, повідомляють на сайті поліції Рівненщини На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники відділу криміналістичного забезпечення та патрульні поліцейські, а також керівництво обласного управління та міського відділу поліції. Працівники карного розшуку провели оперативні заходи з метою встановлення особи зловмисника та його місця перебування.Попередньо відомо, що зловмисник заволодів із сейфа 10 тисячами гривень.

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