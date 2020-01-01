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У Рівному невідомий пограбував кредитну спілку

У Рівному невідомий пограбував кредитну спілку
До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Соборній у Рівному невідомий чоловік, погрожуючи ножем, проник до приміщення відділення кредитної спілки та заволодів коштами.

Подія відбулася в обідню пору 26 листопада, повідомляють на сайті поліції Рівненщини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники відділу криміналістичного забезпечення та патрульні поліцейські, а також керівництво обласного управління та міського відділу поліції. Працівники карного розшуку провели оперативні заходи з метою встановлення особи зловмисника та його місця перебування.

Попередньо відомо, що зловмисник заволодів із сейфа 10 тисячами гривень.

У Рівному невідомий пограбував кредитну спілку
У Рівному невідомий пограбував кредитну спілку

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Теги: кредитна спілка, поліція, пограбування, Рівне
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