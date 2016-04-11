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НБУ випустив сувенірну банкноту, присвячену першому українському космонавту Леоніду Каденюку

НБУ випустив сувенірну банкноту, присвячену першому українському космонавту Леоніду Каденюку
Національний банк випустив нову сувенірну неплатіжну банкноту, яка присвячена першому українському астронавту, Герою України Леоніду Каденюку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Банкнота називається «Леонід Каденюк — перший космонавт незалежної України», це перша сувенірна банкнота з вертикальним дизайном.

Над створенням дизайну працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук. На банкноті з одного боку зображений Каденюк у скафандрі, а з іншого — шатл «Колумбія», на якому в 1997 році українець здійснив політ у складі міжнародного екіпажу (місія STS-87).

Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж — 50 000 штук (зокрема 40 000 у сувенірній упаковці).

НБУ випустив сувенірну банкноту, присвячену першому українському космонавту Леоніду Каденюку

Придбати сувенірну банкноту можна буде в пунктах продажу НБУ та банків-дистриб’юторів. Вона не є платіжним засобом.

Леонід Каденюк — український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України. Був народним депутатом України IV скликання, президентом Аерокосмічного товариства України та радником тодішнього прем'єр-міністра.

Помер перший український космонавт 31 січня 2018-го в Києві на 68-му році життя.

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Теги: НБУ, банкнота, сувенір, Леонід Каденюк
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