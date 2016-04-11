НБУ випустив сувенірну банкноту, присвячену першому українському космонавту Леоніду Каденюку

Леоніду Каденюку.



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Банкнота називається «Леонід Каденюк — перший космонавт незалежної України», це перша сувенірна банкнота з вертикальним дизайном.



Над створенням дизайну працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук. На банкноті з одного боку зображений Каденюк у скафандрі, а з іншого — шатл «Колумбія», на якому в 1997 році українець здійснив політ у складі міжнародного екіпажу (місія STS-87).



Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж — 50 000 штук (зокрема 40 000 у сувенірній упаковці).





Придбати сувенірну банкноту можна буде в пунктах продажу НБУ та банків-дистриб’юторів. Вона не є платіжним засобом.



Леонід Каденюк — український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України. Був народним депутатом України IV скликання, президентом Аерокосмічного товариства України та радником тодішнього прем'єр-міністра.



Помер перший український космонавт 31 січня 2018-го в Києві на 68-му році життя.

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