Обвинувачений у розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд намагається поновитися у поліції

Олександр Маринченко, обвинувачений у розстрілах на Майдані, через суд намагається поновитися на службі в поліції через незаконне звільнення.



Про це в коментарі Стефан Решко.



Захист Маринченка подав позов про поновлення до Окружного адмінсуду Києва.



«Його звільнили через прогул начебто у зв'язку з тим, що він після 29 грудня не вийшов на роботу. А він після 29 грудня був доправлений під контролем України до лінії розмежування з "Д/ЛНР"», — зазначив адвокат.



«Маринченко був (у поліції — ред.). Його просто відсторонили від посади, але не звільнили. Тому весь час (поки триває розслідування — ред.) він продовжував рахуватися поліцейським», — розповів Решко.



Суд позов зареєстрував, за спрощеним розглядом без виклику та повідомлення сторін. За словами адвоката, сторона захисту та сторона Національної поліції Києва у позові надали свої пояснення у справі. Коли розпочнеться розгляд — поки невідомо, каже адвокат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній беркутівець, обвинувачений у розстрілах на Майдані, через суд намагається поновитися на службі в поліції через незаконне звільнення.Про це в коментарі hromadske розповів адвокат ексберкутівцівЗахист Маринченка подав позов про поновлення до Окружного адмінсуду Києва.«Його звільнили через прогул начебто у зв'язку з тим, що він після 29 грудня не вийшов на роботу. А він після 29 грудня був доправлений під контролем України до лінії розмежування з "Д/ЛНР"», — зазначив адвокат.«Маринченко був (у поліції — ред.). Його просто відсторонили від посади, але не звільнили. Тому весь час (поки триває розслідування — ред.) він продовжував рахуватися поліцейським», — розповів Решко.Суд позов зареєстрував, за спрощеним розглядом без виклику та повідомлення сторін. За словами адвоката, сторона захисту та сторона Національної поліції Києва у позові надали свої пояснення у справі. Коли розпочнеться розгляд — поки невідомо, каже адвокат.

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