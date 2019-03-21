Обвинувачений у розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд намагається поновитися у поліції
Сьогодні, 02:21
Колишній беркутівець Олександр Маринченко, обвинувачений у розстрілах на Майдані, через суд намагається поновитися на службі в поліції через незаконне звільнення.
Про це в коментарі hromadske розповів адвокат ексберкутівців Стефан Решко.
Захист Маринченка подав позов про поновлення до Окружного адмінсуду Києва.
«Його звільнили через прогул начебто у зв'язку з тим, що він після 29 грудня не вийшов на роботу. А він після 29 грудня був доправлений під контролем України до лінії розмежування з "Д/ЛНР"», — зазначив адвокат.
«Маринченко був (у поліції — ред.). Його просто відсторонили від посади, але не звільнили. Тому весь час (поки триває розслідування — ред.) він продовжував рахуватися поліцейським», — розповів Решко.
Суд позов зареєстрував, за спрощеним розглядом без виклику та повідомлення сторін. За словами адвоката, сторона захисту та сторона Національної поліції Києва у позові надали свої пояснення у справі. Коли розпочнеться розгляд — поки невідомо, каже адвокат.
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Про це в коментарі hromadske розповів адвокат ексберкутівців Стефан Решко.
Захист Маринченка подав позов про поновлення до Окружного адмінсуду Києва.
«Його звільнили через прогул начебто у зв'язку з тим, що він після 29 грудня не вийшов на роботу. А він після 29 грудня був доправлений під контролем України до лінії розмежування з "Д/ЛНР"», — зазначив адвокат.
«Маринченко був (у поліції — ред.). Його просто відсторонили від посади, але не звільнили. Тому весь час (поки триває розслідування — ред.) він продовжував рахуватися поліцейським», — розповів Решко.
Суд позов зареєстрував, за спрощеним розглядом без виклику та повідомлення сторін. За словами адвоката, сторона захисту та сторона Національної поліції Києва у позові надали свої пояснення у справі. Коли розпочнеться розгляд — поки невідомо, каже адвокат.
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