вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обвинувачений у розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд намагається поновитися у поліції

Обвинувачений у розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд намагається поновитися у поліції
Колишній беркутівець Олександр Маринченко, обвинувачений у розстрілах на Майдані, через суд намагається поновитися на службі в поліції через незаконне звільнення.

Про це в коментарі hromadske розповів адвокат ексберкутівців Стефан Решко.

Захист Маринченка подав позов про поновлення до Окружного адмінсуду Києва.

«Його звільнили через прогул начебто у зв'язку з тим, що він після 29 грудня не вийшов на роботу. А він після 29 грудня був доправлений під контролем України до лінії розмежування з "Д/ЛНР"», — зазначив адвокат.

«Маринченко був (у поліції — ред.). Його просто відсторонили від посади, але не звільнили. Тому весь час (поки триває розслідування — ред.) він продовжував рахуватися поліцейським», — розповів Решко.

Суд позов зареєстрував, за спрощеним розглядом без виклику та повідомлення сторін. За словами адвоката, сторона захисту та сторона Національної поліції Києва у позові надали свої пояснення у справі. Коли розпочнеться розгляд — поки невідомо, каже адвокат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, поновлення, посада, поліція, Майдан, ексберкутівець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обвинувачений у розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд намагається поновитися у поліції
Сьогодні, 02:21
«Волиньобленерго» передасть зібрані використані батарейки на переробку до спецзаводу в Європі
Сьогодні, 01:23
На Одещині намагалися приховати розлив нафти у Чорному морі, – екоінспекція
Сьогодні, 00:42
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині дорогу до села планують «підлатати» будівельним боєм. ФОТО
26 листопад, 23:34
Схожі новини
Суд поновив на посаді заступника голови волинського Держгеокадастру Суд поновив на посаді заступника голови волинського Держгеокадастру
21 березень, 2019, 08:12
Луцького екс-майора поліції, якого зловили п'яним за кермом, поновили на посаді Луцького екс-майора поліції, якого зловили п'яним за кермом, поновили на посаді
29 січень, 2019, 10:12
Звільнена через порушення присяги працівник митниці поновилась через суд Звільнена через порушення присяги працівник митниці поновилась через суд
12 вересень, 2016, 16:30
Через суд поновилися два волинські екс-правоохоронці. ФОТО Через суд поновилися два волинські екс-правоохоронці. ФОТО
12 квітень, 2016, 18:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обвинувачений у розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд намагається поновитися у поліції
Сьогодні, 02:21
 0
«Волиньобленерго» передасть зібрані використані батарейки на переробку до спецзаводу в Європі
Сьогодні, 01:23
 0
На Одещині намагалися приховати розлив нафти у Чорному морі, – екоінспекція
Сьогодні, 00:42
 0
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині дорогу до села планують «підлатати» будівельним боєм. ФОТО
26 листопад, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8