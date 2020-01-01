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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – новий коронавірусний рекорд

В Україні – новий коронавірусний рекорд
16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за минулу добу (26 листопада 2020 року). Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 27 листопада.

В Україні другий день поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19. Днем раніше за добу захворіла 15331 людина.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 069 осіб;
летальних випадків – 192;
одужало – 8 843 особи;
здійснили тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 693 407 осіб;
одужало – 326 238 осіб;
летальних випадків – 11 909;
проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 65 539 випадків;
Вінницька область – 16 710 випадків;
Волинська область – 23 273 випадки;
Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
Донецька область – 21 786 випадків;
Житомирська область – 28 481 випадок;
Закарпатська область – 22 748 випадків;
Запорізька область – 28 229 випадків;
Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
Київська область – 35 235 випадків;
Кіровоградська область – 4 824 випадки;
Луганська область – 6 061 випадок;
Львівська область – 44 509 випадків;
Миколаївська область – 17 167 випадків;
Одеська область – 41 501 випадок;
Полтавська область – 20 701 випадок;
Рівненська область – 29 875 випадків;
Сумська область – 26 590 випадків;
Тернопільська область – 27 050 випадків;
Харківська область – 54 028 випадків;
Херсонська область – 9 633 випадки;
Хмельницька область – 28 350 випадків;
Черкаська область – 21 402 випадки;
Чернівецька область – 33 018 випадків;
Чернігівська область – 17 113 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя", – наголошує міністр Степанов.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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