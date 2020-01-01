В Україні – новий коронавірусний рекорд

16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за минулу добу (26 листопада 2020 року). Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 27 листопада.В Україні другий день поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19. Днем раніше за добу захворіла 15331 людина.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 069 осіб;летальних випадків – 192;одужало – 8 843 особи;здійснили тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 693 407 осіб;одужало – 326 238 осіб;летальних випадків – 11 909;проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 65 539 випадків;Вінницька область – 16 710 випадків;Волинська область – 23 273 випадки;Дніпропетровська область – 34 888 випадків;Донецька область – 21 786 випадків;Житомирська область – 28 481 випадок;Закарпатська область – 22 748 випадків;Запорізька область – 28 229 випадків;Івано-Франківська область – 34 696 випадків;Київська область – 35 235 випадків;Кіровоградська область – 4 824 випадки;Луганська область – 6 061 випадок;Львівська область – 44 509 випадків;Миколаївська область – 17 167 випадків;Одеська область – 41 501 випадок;Полтавська область – 20 701 випадок;Рівненська область – 29 875 випадків;Сумська область – 26 590 випадків;Тернопільська область – 27 050 випадків;Харківська область – 54 028 випадків;Херсонська область – 9 633 випадки;Хмельницька область – 28 350 випадків;Черкаська область – 21 402 випадки;Чернівецька область – 33 018 випадків;Чернігівська область – 17 113 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні."Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя", – наголошує міністр Степанов.