Чотири смерті і 367 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:54
За минулу добу на Волині зареєстрували 367 випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 186,
м. Нововолинськ – 20,
Іваничівський район – 6,
Ківерцівський район – 20,
Ковельський район –28,
Локачинський район – 14,
Любомльський район – 16,
Любешівський район – 7,
Луцький район – 41,
Маневицький район – 1,
Ратнівський район – 15,
Рожищенський район – 4,
Старовижівський район – 1,
Турійський район – 8.
Усього станом на 27 листопада в області зареєстрували 23273 випадки.
Одужали – 15551 (за останню добу - 303). А ось летальних випадків є вже 422 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 1, Горохівський район – 1, Ковельський район – 1, Турійський район – 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1103 особи.
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Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 186,
м. Нововолинськ – 20,
Іваничівський район – 6,
Ківерцівський район – 20,
Ковельський район –28,
Локачинський район – 14,
Любомльський район – 16,
Любешівський район – 7,
Луцький район – 41,
Маневицький район – 1,
Ратнівський район – 15,
Рожищенський район – 4,
Старовижівський район – 1,
Турійський район – 8.
Усього станом на 27 листопада в області зареєстрували 23273 випадки.
Одужали – 15551 (за останню добу - 303). А ось летальних випадків є вже 422 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 1, Горохівський район – 1, Ковельський район – 1, Турійський район – 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1103 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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