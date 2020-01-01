Чотири смерті і 367 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.



Коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 186,

м. Нововолинськ – 20,

Іваничівський район – 6,

Ківерцівський район – 20,

Ковельський район –28,

Локачинський район – 14,

Любомльський район – 16,

Любешівський район – 7,

Луцький район – 41,

Маневицький район – 1,

Ратнівський район – 15,

Рожищенський район – 4,

Старовижівський район – 1,

Турійський район – 8.



Усього станом на 27 листопада в області зареєстрували 23273 випадки.

Одужали – 15551 (за останню добу - 303). А ось летальних випадків є вже 422 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 1, Горохівський район – 1, Ковельський район – 1, Турійський район – 1).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1103 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 367 випадків захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 186,м. Нововолинськ – 20,Іваничівський район – 6,Ківерцівський район – 20,Ковельський район –28,Локачинський район – 14,Любомльський район – 16,Любешівський район – 7,Луцький район – 41,Маневицький район – 1,Ратнівський район – 15,Рожищенський район – 4,Старовижівський район – 1,Турійський район – 8.Усього станом на 27 листопада в області зареєстрували 23273 випадки.Одужали – 15551 (за останню добу - 303). А ось летальних випадків є вже 422 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 1, Горохівський район – 1, Ковельський район – 1, Турійський район – 1).Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1103 особи.

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