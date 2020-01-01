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На Кіровоградщині загинули двоє дорожників: у бригаду робітників в'їхала вантажівка

На Кіровоградщині загинули двоє дорожників: у бригаду робітників в'їхала вантажівка
У Кіровоградській області внаслідок аварії загинуло двоє чоловіків.

Так, 26 листопада близько 15:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» н сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля МАЗ та техніки для укладання асфальтобетону, - інформує слідче управління поліції Кіровоградської області.

Встановили, що водій вантажівки зіткнувся з котком та наїхав на робочу групу дорожньої служби. У результаті чого отримали травми троє працівників, один із яких загинув на місці події, інший – від отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Водія вантажного транспортного засобу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відео з ТСН:


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Теги: аварія, Кіровоградщина, дорожники
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