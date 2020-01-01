На Кіровоградщині загинули двоє дорожників: у бригаду робітників в'їхала вантажівка

У Кіровоградській області внаслідок аварії загинуло двоє чоловіків.Так, 26 листопада близько 15:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» н сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля МАЗ та техніки для укладання асфальтобетону, - інформує слідче управління поліції Кіровоградської області.Встановили, що водій вантажівки зіткнувся з котком та наїхав на робочу групу дорожньої служби. У результаті чого отримали травми троє працівників, один із яких загинув на місці події, інший – від отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги.Водія вантажного транспортного засобу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Відео з ТСН: