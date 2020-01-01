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У аварії на Рівненщині загинули дружина священника з сином, за життя ще двох дітей борються медики. ВІДЕО

У аварії на Рівненщині загинули дружина священника з сином, за життя ще двох дітей борються медики. ВІДЕО
У Рівненській області сталася ДТП за участю легковика та фури.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

В Березному за життя двох братів 4 та 11 років борються медики.  Хлопчики в тяжкому стані у реанімації після жахливої аварії, що сталася напередодні. 

Їхня 30-річна матір та ще один брат загинули. У хлопчика саме був день народження. Йому виповнилося 7.

Родина священника – водійка з синами на легковику виїжджали з другорядної дороги на трасу. Головним шляхом їхала фура. Водій намагався уникнути зіткнення. Втім, таки протаранив автівку.

Легковик фактично розірвало навпіл і відкинуло на узбіччя.  Матір із середнім сином загинули на місці. Старший та молодший - нині у лікарні без свідомості. Водій вантажівки фізично не постраждав.

"Біда сталася. Біда. Вона мала зупинитися і пропустити, а вона поїхала, могла перепутати газ з тормозом", - розповідає водій вантажівки.

Зараз двоє дітей перебувають у лікарні. Медики жодних прогнозів не дають.

"У вкрай важкому стані на даний час. Обоє без свідомості. Старша дитина готується до операції. Менший хлопчик у вкрай важкому стані. Поки не потребує оперативного втручання. Викликали лікарів, обласних спеціалістів",   - говорить Ірина Пилипака, завідувачка реанімації Березнівської лікарні.

Як пишуть у соціальних мережах, у цій машині до Рівного їхали матушка з дітьми отця Григорія Ясковця з Сарненської єпархії УПЦ МП.

Також у на сторінці у фейсбук медик Ольга Гордієвич написала пост про цю жахливу ДТП і насолосила, як важливо пропускати карету швидкої допомоги: "...Їхавши на це ДТП – коли диспетчер каже про 4 постраждавших, троє з яких є діти, ти хочеш ЯКНАЙШВИДШЕ доїхати на місце пригоди, надати допомогу, довести до лікарні... без перешкод, без зупинок, без хвилювання, що хтось «вискочить» тобі перед машиною..".


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Теги: аварія, Рівненщина, смерть, матір, син
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