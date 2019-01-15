вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі поблизу Луцька сталася пожежа трансформатора

У селі поблизу Луцька сталася пожежа трансформатора
Вчора, 26 листопада, приблизно о 21-й годині трапилась пожежа трансформатора, розташованого в селі Струмівка Луцького району.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Волинській області.

До місця пожежі виїхали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк Управління ДСНС у Волинській області. Вже о 21:00 підрозділ приступив до боротьби з вогнем – після відключення електропостачання на гасіння пожежі подали 1 водяний спеціальний ствол. Пожежу ліквідували о 21:45.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Струмівка, пожежа, трансформатор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стартувала перша сесія Луцькради нового скликання
Сьогодні, 11:20
У селі поблизу Луцька сталася пожежа трансформатора
Сьогодні, 11:17
У аварії на Рівненщині загинули дружина священника з сином, за життя ще двох дітей борються медики. ВІДЕО
Сьогодні, 11:02
У Старому місті зупинять рух транспорту
Сьогодні, 11:00
Свято наближається: скільки у Луцьку витратять на облаштування різдвяного містечка
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
Біля Луцька горів легковий автомобіль Біля Луцька горів легковий автомобіль
03 листопад, 09:06
У селі під Луцьком горів гараж У селі під Луцьком горів гараж
15 січень, 2019, 18:29
Загорівся електротрансформатор на Ковельщині Загорівся електротрансформатор на Ковельщині
01 липень, 2015, 17:30
У Нововолинську – пожежа у господарській споруді. ФОТО У Нововолинську – пожежа у господарській споруді. ФОТО
26 листопад, 18:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стартувала перша сесія Луцькради нового скликання
Сьогодні, 11:20
 0
У селі поблизу Луцька сталася пожежа трансформатора
Сьогодні, 11:17
 0
У аварії на Рівненщині загинули дружина священника з сином, за життя ще двох дітей борються медики. ВІДЕО
Сьогодні, 11:02
 0
У Старому місті зупинять рух транспорту
Сьогодні, 11:00
 0
Свято наближається: скільки у Луцьку витратять на облаштування різдвяного містечка
Сьогодні, 10:38
 0
Медіа
відео
1/8