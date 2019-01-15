У селі поблизу Луцька сталася пожежа трансформатора
Сьогодні, 11:17
Вчора, 26 листопада, приблизно о 21-й годині трапилась пожежа трансформатора, розташованого в селі Струмівка Луцького району.
Про це повідомляє Управління ДСНС у Волинській області.
До місця пожежі виїхали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк Управління ДСНС у Волинській області. Вже о 21:00 підрозділ приступив до боротьби з вогнем – після відключення електропостачання на гасіння пожежі подали 1 водяний спеціальний ствол. Пожежу ліквідували о 21:45.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє Управління ДСНС у Волинській області.
До місця пожежі виїхали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк Управління ДСНС у Волинській області. Вже о 21:00 підрозділ приступив до боротьби з вогнем – після відключення електропостачання на гасіння пожежі подали 1 водяний спеціальний ствол. Пожежу ліквідували о 21:45.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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