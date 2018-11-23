«ПортCity» кличе лучан на «чорну п’ятницю»*
Сьогодні, 11:47
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" 27 листопада – "чорна п’ятниця".
Про це повідомляє адміністрація закладу.
На всіх відвідувачів чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від улюблених магазинів та закладів.
Також зауважують, що 27 листопада "ПортCity" працюватиме з 08:00 ранку до 22:00 вечора.
Адреса: м.Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, "ПортCity".
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
На всіх відвідувачів чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від улюблених магазинів та закладів.
Також зауважують, що 27 листопада "ПортCity" працюватиме з 08:00 ранку до 22:00 вечора.
Адреса: м.Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, "ПортCity".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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