«ПортCity» кличе лучан на «чорну п’ятницю»*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



На всіх відвідувачів чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від улюблених магазинів та закладів.



Також зауважують, що 27 листопада "ПортCity" працюватиме з 08:00 ранку до 22:00 вечора.



Адреса: м.Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, "ПортCity".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торгово-розважальному центрі "ПортCity" 27 листопада – "чорна п’ятниця".Про це повідомляє адміністрація закладу.На всіх відвідувачів чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від улюблених магазинів та закладів.Також зауважують, що 27 листопада "ПортCity" працюватиме з 08:00 ранку до 22:00 вечора.Адреса: м.Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, "ПортCity".

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