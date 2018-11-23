вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«ПортCity» кличе лучан на «чорну п’ятницю»*

«ПортCity» кличе лучан на «чорну п’ятницю»*
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" 27 листопада – "чорна п’ятниця".

Про це повідомляє адміністрація закладу.

На всіх відвідувачів чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від улюблених магазинів та закладів.

Також зауважують, що 27 листопада "ПортCity" працюватиме з 08:00 ранку до 22:00 вечора.

Адреса: м.Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, "ПортCity".

«ПортCity» кличе лучан на «чорну п’ятницю»*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, чорна п’ятниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ігор Поліщук склав присягу міського голови
Сьогодні, 12:19
На Волині під час пожежі чоловік отруївся чадним газом, його стан – важкий
Сьогодні, 12:02
«ПортCity» кличе лучан на «чорну п’ятницю»*
Сьогодні, 11:47
Лучанина, який розповсюджував дитячу порнографію, взяли під варту
Сьогодні, 11:45
Стартувала перша сесія Луцькради нового скликання
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
«Чорна п’ятниця» в ТРЦ «ПортCity». ФОТОРЕПОРТАЖ «Чорна п’ятниця» в ТРЦ «ПортCity». ФОТОРЕПОРТАЖ
23 листопад, 2018, 22:15
Шалений шопінг, ді-джей та конкурси: чорна п'ятниця у «ПортCity». ФОТО Шалений шопінг, ді-джей та конкурси: чорна п'ятниця у «ПортCity». ФОТО
25 листопад, 2017, 14:45
У «ПортCity» в «чорну п’ятницю» пропонують «няню на годину» У «ПортCity» в «чорну п’ятницю» пропонують «няню на годину»
22 листопад, 2017, 10:40
У «ПортCity» - шалена «Чорна п’ятниця» У «ПортCity» - шалена «Чорна п’ятниця»
20 листопад, 2017, 20:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, коли можуть призначити заступників Луцького міського голови
Сьогодні, 12:43
 0
У МОЗ розповіли про варіанти карантину на новорічні свята
Сьогодні, 12:41
 0
Волинські прикордонники посеред ночі затримали цигаркового контрабандиста-втікача. ФОТО
Сьогодні, 12:34
 0
Ігор Поліщук склав присягу міського голови
Сьогодні, 12:19
 0
На Волині під час пожежі чоловік отруївся чадним газом, його стан – важкий
Сьогодні, 12:02
 0
Медіа
відео
1/8